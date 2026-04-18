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Home // Capitanata // Capitanata, attacco di FdI a Starace e Nobiletti: “Basta tour elettorali, servono risposte ai cittadini”

STARACE NOBILETTI Capitanata, attacco di FdI a Starace e Nobiletti: “Basta tour elettorali, servono risposte ai cittadini”

Il partito ribadisce con forza la propria posizione: “I Monti Dauni non sono un comitato elettorale. I piccoli comuni non sono strumenti di propaganda"

Capitanata, attacco di FdI a Starace e Nobiletti: “Basta tour elettorali, servono risposte ai cittadini”

Giuseppe Nobiletti e Grazia Maria Starace - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Capitanata punta il dito contro l’assessore regionale al Turismo Grazia Maria Starace e il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, accusandoli di privilegiare attività di carattere elettorale rispetto all’azione amministrativa.

“L’assessore regionale Starace e il presidente della Provincia Nobiletti si preoccupino di governare e dare risposte ai cittadini anziché dedicarsi ai tour elettorali nei Monti Dauni”, si legge nella nota diffusa dal partito.

FdI riconosce il valore delle visite istituzionali come momento di ascolto del territorio, ma denuncia un utilizzo improprio di tali iniziative: “Le cosiddette visite istituzionali rappresentano indubbiamente una buona prassi per chi è chiamato a governare il territorio, uno strumento utile per ascoltare le istanze degli amministratori locali e dei cittadini per meglio indirizzare l’azione politica. La campagna elettorale in veste istituzionale, invece, è una presa in giro alla faccia dell’intelligenza dei cittadini”.

Nel mirino, in particolare, le recenti tappe nei centri delle Aree Interne della Capitanata, avvenute a ridosso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in programma domenica: “Fa specie rilevare come negli ultimi giorni l’assessore regionale al Turismo, Grazia Maria Starace, accompagnata dal presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, abbiano fatto visita in più centri […] guarda caso alla vigilia delle elezioni”.

Il partito ribadisce con forza la propria posizione: “I Monti Dauni non sono un comitato elettorale. I piccoli comuni non sono strumenti di propaganda. Le istituzioni non sono proprietà privata di chi le occupa temporaneamente e non deve certo farne un uso distorto”.

Secondo FdI, si tratterebbe di un comportamento “non credibile, né accettabile”, giudicato ambiguo e finalizzato al rafforzamento di posizioni di potere.

Infine, l’appello al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro: “Auspichiamo che […] intervenga immediatamente […] affinché i rappresentanti della sua Giunta rispettino rigorosamente i loro compiti istituzionali […] per fornire risposte ai territori e ai cittadini anziché essere in perenne campagna elettorale”.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

1 commenti su "Capitanata, attacco di FdI a Starace e Nobiletti: “Basta tour elettorali, servono risposte ai cittadini”"

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