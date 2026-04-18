Diabete, Monica Priore: “Informazione e prevenzione sono strumenti fondamentali”

(a cura di Daniele Catalano). FOGGIA — Informare la cittadinanza, creare una rete concreta tra pazienti e medici, promuovere una maggiore consapevolezza su una malattia sempre più diffusa. È questo il senso dell’iniziativa illustrata da Monica Priore, presidente di Diabete Italia Puglia, intervenuta a margine del Convegno sul Diabete al Regio Hotel Manfredi: “Diabetes and Unmet Needs 3”.

La dottoressa Priore ha spiegato come il progetto sia nato dall’esperienza maturata sul campo e da un’attenta osservazione del mondo diabetologico “a 360 gradi”. Un percorso che ha fatto emergere la necessità, anche dal punto di vista dei pazienti, di offrire un contributo diretto non solo alla sensibilizzazione pubblica, ma anche alla formazione dei professionisti sanitari.

“L’idea è nata da tanta esperienza e dall’osservazione del mondo diabetologico”, ha affermato la presidente di Diabete Italia Puglia, sottolineando l’importanza di mettere l’esperienza del paziente “a disposizione anche dei medici”, per affrontare temi particolarmente sentiti da chi vive quotidianamente la malattia.

Accanto all’aspetto formativo rivolto agli operatori sanitari, Priore ha evidenziato la volontà di realizzare momenti di confronto e divulgazione destinati alla cittadinanza. L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza del diabete e delle sue implicazioni, così da aiutare le persone a riconoscere precocemente eventuali segnali e a gestire meglio il proprio percorso di cura.

“Viaggiamo su un doppio binario — ha spiegato — come associazioni di pazienti: da una parte collaborare con i medici nel tentativo di creare realmente una rete, dall’altra permettere alla cittadinanza di approfondire la tematica”.

Particolare attenzione è stata posta sul valore dell’informazione e della prevenzione. Priore ha ricordato che, nel caso del diabete di tipo 2, una diagnosi precoce può fare la differenza, consentendo di intervenire tempestivamente e, in alcuni casi, di evitare il ricorso immediato ai farmaci. Un aspetto che, ha sottolineato, rappresenta un vantaggio rilevante per la qualità della vita dei pazienti.

Diverso il quadro per il diabete di tipo 1, che oggi non può essere prevenuto. Tuttavia, secondo Priore, una maggiore tempestività nella diagnosi può contribuire a ritardarne in alcuni casi l’insorgenza e soprattutto a evitare complicanze gravi al momento dell’esordio, in particolare nei bambini e nei ragazzi.