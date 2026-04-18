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MANFREDONIA MIRAMARE “È l’ultimo ricordo di mio padre”. Appello ragazza di Manfredonia a StatoQuotidiano, dopo furto in viale Miramare

Un furto avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di un locale sul viale Miramare ha spinto una cittadina a lanciare un accorato appello pubblico

“È l’ultimo ricordo di mio padre”. Appello ragazza di Manfredonia a StatoQuotidiano, dopo furto in viale Miramare

“È l’ultimo ricordo di mio padre”. Appello ragazza di Manfredonia a StatoQuotidiano, dopo furto in viale Miramare - PH: statoquotidiano.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia – Un furto avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di un locale sul viale Miramare ha spinto una cittadina a lanciare un accorato appello pubblico attraverso StatoQuotidiano.it, nella speranza di recuperare almeno gli oggetti personali a cui è profondamente legata. Secondo quanto raccontato dalla vittima, la borsa le è stata sottratta mentre si trovava all’interno dell’esercizio.

Tra gli effetti personali trafugati vi era anche un borsellino di marca Louis Vuitton, contenente un oggetto di grande valore affettivo: “Era l’ultimo ricordo di mio padre”, ha dichiarato.

https://youtube.com/shorts/SEz126vk_Dg

La donna ha precisato di non essere interessata al valore economico degli oggetti sottratti, ma esclusivamente al recupero del contenuto del borsellino.

Per questo motivo ha rivolto un appello a chiunque possa essere entrato in possesso degli oggetti: restituirli, anche in forma anonima, contattando la redazione di Stato Quotidiano. “Per me quell’oggetto è davvero importante a livello emotivo”, ha spiegato, sottolineando la speranza che il suo messaggio possa raggiungere chi è in grado di aiutarla.

A cura di Giuseppe de Filippo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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