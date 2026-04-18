Esplosione in un appartamento ad Apricena: due anziani ustionati, ma non in pericolo di vita

Apricena – Momenti di paura questa mattina ad Apricena, dove un’esplosione si è verificata all’interno di un appartamento, provocando il ferimento di due persone anziane.

Il fatto è successo intorno alle 14, in via della Costituzione Repubblicana, generando il caos nella palazzina – un condominio di 4 piani – e nell’intero quartiere, dove l’esplosione è stata nettamente avvertita dai residenti. Secondo le prime ricostruzioni, il boato – avvertito distintamente anche dai residenti della zona – sarebbe stato causato da una fuga di gas, anche se le cause esatte sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’esplosione ha provocato ingenti danni all’abitazione, con evidenti segni di bruciature su pareti e soffitti e arredi completamente distrutti.

All’interno dell’appartamento si trovavano due anziani, rimasti coinvolti nell’incidente. Entrambi hanno riportato ustioni, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i primi rilievi, oltre alle forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.