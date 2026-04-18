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MUORE AGONIA Foggia, cagnolina accoltellata muore dopo giorni di agonia

La vittima è una cagnolina trovata senza vita dopo giorni di sofferenza, morta presumibilmente tra martedì e mercoledì

Foggia, cagnolina accoltellata muore dopo giorni di agonia

Foggia, cagnolina accoltellata muore dopo giorni di agonia - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Un racconto drammatico, affidato ai social, porta alla luce una vicenda ancora avvolta da molti interrogativi. A denunciarla è l’attivista Terry Marangelli, che ha scelto di rendere pubblica una storia che, secondo quanto riferito, si sarebbe consumata nei giorni successivi alla Pasqua.

La vittima è una cagnolina trovata senza vita dopo giorni di sofferenza, morta presumibilmente tra martedì e mercoledì della scorsa settimana a causa di una grave emorragia interna. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a un episodio di violenza, probabilmente un accoltellamento.

L’animale sarebbe stato abbandonato ferito nel bosco dell’Incoronata il giorno di Pasquetta, senza ricevere un soccorso adeguato. Sul corpo è stata però rinvenuta una fasciatura improvvisata, elemento che lascia pensare a un tentativo di aiuto da parte di qualcuno, purtroppo non sufficiente a salvarla.

Esclusa, almeno secondo quanto emerso finora, l’ipotesi di un’aggressione da parte di altri animali, mentre prende corpo il sospetto di un coinvolgimento umano. Nel racconto si fa riferimento a “una persona fragile”, un dettaglio che apre scenari complessi anche sotto il profilo sociale e legale.

Restano ancora da chiarire le eventuali responsabilità di chi, pur potendo intervenire, non avrebbe portato a termine le azioni necessarie per salvare l’animale. Le indagini sono in corso e si attendono conferme ufficiali.

Nel frattempo, la vicenda resta sospesa tra dolore e silenzio. L’autrice del messaggio ha infatti scelto di non aggiungere ulteriori dettagli né rispondere alle domande, affidando a poche righe il peso di una denuncia e di un addio.

Lo riporta antennasud.com.

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