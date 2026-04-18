Foggia, ex scuola Arpi, polemica sulla “Stazione di posta”. Mancini: "L’accoglienza non può nascere dal disprezzo per i residenti"

La trasformazione dell’ex scuola dell’infanzia Arpi, in via Don Michele Di Gioia a Foggia, in una “Stazione di posta” per l’assistenza alla povertà estrema accende il dibattito nel quartiere Ordona Sud. A intervenire è Alessandro Mancini, presidente dell’Associazione Costituzione Cattolica, che solleva critiche sia sul piano sociale sia su quello amministrativo.

“L’accoglienza non può nascere dal disprezzo per i residenti”, afferma Mancini, chiarendo però che l’associazione non si oppone al principio di solidarietà: “La nostra associazione non si opporrà mai alla carità e al sostegno verso gli ultimi. Tuttavia, la carità autentica si fonda sulla giustizia e sul rispetto della comunità”. Nel mirino la scelta dell’amministrazione, definita “un’imposizione amministrativa che calpesta i diritti di centinaia di famiglie foggiane”, sulla quale l’associazione richiama anche le preoccupazioni già espresse dal Movimento 5 Stelle, che avrebbe parlato di una situazione potenzialmente “folle” e di rischio di tensioni sociali.

Sul fronte dei lavori emergono, secondo l’associazione, presunte anomalie documentali. Mancini evidenzia incongruenze tra date e atti: “Il cartellone dichiara un inizio lavori il 09/03/2026, ma la notifica preliminare di sicurezza (n. 752) è datata 19/03/2026”, sottolineando come la normativa preveda la trasmissione preventiva della notifica. Viene inoltre richiamato il vincolo del PNRR, che fisserebbe la conclusione degli interventi a marzo 2026: “Iniziare quando si dovrebbe finire significa esporre Foggia alla perdita di oltre un milione di euro di finanziamenti”, con un possibile danno economico per la collettività.

Ampio spazio anche al tema della destinazione dell’area. Secondo l’associazione, il quartiere avrebbe espresso da tempo altre priorità: “La comunità di Ordona Sud ha chiesto per anni parchi giochi, aree fitness e la riqualificazione dell’anfiteatro per i propri figli”, mentre la scelta ricadrebbe su un servizio destinato alla marginalità estrema in una zona ad alta densità abitativa e vicina a strutture per l’infanzia.

Infine, l’appello alle istituzioni: “Chiediamo alla Sindaca Episcopo e a tutto il Consiglio di fermarsi”, precisando che non si chiede la cancellazione del progetto ma la sua delocalizzazione in un immobile più idoneo. L’associazione annuncia inoltre il proprio sostegno a iniziative popolari e a una eventuale proposta di delibera consiliare per riportare l’ex scuola Arpi a una funzione dedicata ai bambini del quartiere.