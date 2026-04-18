Il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale Pasquale Rignanese - Fonte Immagine: Facebook, Pasquale Rignanese

A Foggia si accende il dibattito sul futuro dell’Ataf e del servizio di mobilità urbana. Il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale Pasquale Rignanese, insieme alla segreteria cittadina, esprime parere favorevole alla gestione in-house dell’azienda da parte del Comune, ma chiede un deciso cambio di passo su diversi fronti critici.

“La gestione in-house non può essere una scusa per l’immobilismo”, afferma Rignanese, puntando l’attenzione sulla carenza di personale e sui disservizi quotidiani. “È sotto gli occhi di tutti il disagio causato dalle troppe corse che saltano quotidianamente”, sottolinea, evidenziando come il problema colpisca soprattutto anziani e studenti. Da qui la richiesta di assumere nuovi autisti attraverso lo scorrimento immediato delle graduatorie, ritenuta una misura urgente per evitare il blocco del servizio.

Nel mirino anche la situazione del Terminal bus, descritta come una realtà fuori controllo: “Esprimiamo forte disappunto per il totale stato di degrado in cui versa il terminal”. La nota evidenzia inoltre come altre compagnie di trasporto utilizzino la struttura senza versare alcun contributo economico: “Ataf regala spazio e servizi a vettori terzi senza incassare un euro: un danno erariale e gestionale che va sanato immediatamente”.

Infine, Forza Italia propone una revisione complessiva del sistema dei parcheggi a pagamento. L’idea è quella di internalizzare la gestione delle strisce blu all’interno di Ataf, sfruttando i ricavi per migliorare il trasporto pubblico. “Visti i profitti ampiamente positivi del settore sosta, proponiamo di eliminare o ridurre drasticamente gli stalli blu nelle zone periferiche della città”, conclude Rignanese, evidenziando la necessità di alleggerire il peso economico sui cittadini e reinvestire le risorse per potenziare i servizi e ridurre i costi per l’utenza.