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OSPITE Lesina, Gaia in concerto per la Festa di San Primiano Martire 2026

L’artista si esibirà il 16 maggio in Piazza Umberto I, in uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma

Lesina, Gaia in concerto per la Festa di San Primiano Martire 2026

ph FB Gaia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Eventi // Gargano //

LESINA (FG) – Sarà la cantante Gaia la protagonista del gran finale della Festa di San Primiano Martire 2026 a Lesina.

L’artista si esibirà il 16 maggio in Piazza Umberto I, in uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma patronale. Il concerto rappresenta il momento clou dei festeggiamenti, capace di richiamare pubblico da tutto il territorio.

A chiudere la serata sarà anche uno spettacolo di pyrodrones, tra luci e coreografie nel cielo, simbolo dell’incontro tra tradizione e innovazione.

Il resto del calendario prevede celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento distribuiti tra aprile e maggio, confermando una festa che unisce fede e spettacolo nel segno della comunità.

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