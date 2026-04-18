Meteo, caldo anomalo fino a 28°C poi svolta con aria più fresca

L’Italia vive una fase dal sapore quasi estivo, con temperature fino a 10°C sopra le medie di aprile e picchi che raggiungono anche i 28°C nelle zone interne del Centro. Un’anomalia termica significativa, destinata però a cambiare rapidamente nei prossimi giorni con l’arrivo di aria più fresca dall’Europa nord-orientale, che porterà un aumento dell’instabilità e un progressivo calo delle temperature.

Nel dettaglio, la giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. Al Nord cielo sereno con qualche addensamento mattutino su alto Piemonte e Prealpi lombarde, mentre nel pomeriggio si svilupperanno nubi cumuliformi sui rilievi. Al Centro ampie schiarite con locali velature sul versante tirrenico e qualche nube in Appennino. Al Sud e in Sardegna prevarrà il sole. Le temperature resteranno elevate, con valori fino a 27-28°C tra Toscana e Lazio e diffusamente sopra la media anche al Nord, con massime fino a 26°C.

Domenica inizierà ancora nel segno del sole, ma porterà un peggioramento al Nord. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione verso Lombardia ed Emilia e successivamente al Triveneto, con fenomeni anche intensi. Più stabile il Centro, salvo variabilità sull’Appennino toscano, mentre Sud e Sardegna resteranno ancora soleggiati. Le temperature inizieranno a calare lievemente al Nord.

Lunedì segnerà una fase di variabilità diffusa: alternanza di sole e nubi al Nord con deboli piogge soprattutto su Romagna e aree orientali, qualche precipitazione anche al Centro, mentre il Sud resterà più stabile e soleggiato.

Martedì l’instabilità aumenterà ulteriormente, con piogge più diffuse al Nord e fenomeni più frequenti tra Toscana e dorsale appenninica. Al Sud condizioni più riparate, pur con nuvolosità irregolare.

Tra mercoledì e la seconda parte della settimana il quadro resterà incerto, con temperature in ulteriore calo e alternanza di schiarite e rovesci. Come spiega 3B Meteo, l’Italia si manterrà ai margini delle correnti più instabili, senza una fase di stabilità duratura: “Finisce l’anticipo d’estate”, con un ritorno a condizioni più tipiche della primavera.

Lo riporta leggo.it.