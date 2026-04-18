Nel primo trimestre del 2026 il Comune di Manfredonia ha accertato entrate per 74.281,20 euro derivanti da violazioni al Codice della strada. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale n. 809 del 13 aprile 2026, adottata dal Settore di Staff II – Polizia Locale, con la quale l’Ente ha formalizzato l’accertamento contabile delle somme relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.

Il provvedimento, che a prima vista può apparire come un semplice atto tecnico, in realtà offre diversi elementi di lettura sul funzionamento della macchina amministrativa, sul rapporto tra attività sanzionatoria e bilancio pubblico, e più in generale sul ruolo della Polizia locale nella gestione delle entrate comunali.

L’atto parte da un presupposto preciso: le somme derivanti dalle violazioni al Codice della strada devono essere accertate integralmente secondo i principi della contabilità finanziaria armonizzata previsti dal D.Lgs. 118/2011, in particolare dall’allegato 4/2. Il principio richiamato impone agli enti locali di registrare le entrate non solo quando vengono materialmente riscosse, ma anche quando diventano giuridicamente esigibili, cioè fondate su un titolo certo.

Nel dettaglio, il Comune ha distinto tre voci. La prima riguarda le sanzioni notificate e/o contestate, pari a 43.354,50 euro. Si tratta dell’importo riferito ai verbali elevati e formalmente notificati ai trasgressori. La seconda voce è quella delle sanzioni pagate immediatamente senza notifica, per un importo di 30.926,70 euro. In questo caso l’accertamento avviene “per cassa”, cioè al momento dell’effettivo pagamento. A queste si aggiungono 10.412,50 euro di spese varie accertate sul capitolo dedicato. Il totale accertato sul capitolo 494 arriva così a 74.281,20 euro, cifra che rappresenta il volume principale delle entrate da sanzioni nel trimestre considerato.

La determinazione chiarisce anche che i dati sono stati ricavati dal sistema gestionale Concilia, il software applicativo della società Maggioli in uso al Comando di Polizia Locale per la gestione dei verbali. In particolare, viene richiamata la sezione “Accertamenti crediti CdS”, che ha consentito di elaborare il report relativo al periodo gennaio-marzo 2026.

Sotto il profilo amministrativo, dunque, il provvedimento non introduce nuove sanzioni né modifica la politica dei controlli sul territorio, ma fotografa contabilmente l’esistente. Tuttavia, il dato assume rilievo perché le entrate da multe rappresentano una componente significativa delle risorse comunali, soggetta però a regole stringenti sia nella fase dell’accertamento sia in quella dell’eventuale riscossione.

Il testo richiama infatti un principio importante: non tutte le somme accertate coincidono automaticamente con somme riscosse. L’obbligo contabile impone di registrare anche entrate di dubbia o difficile esazione, cioè crediti che il Comune vanta ma che potrebbero non trasformarsi integralmente in incassi effettivi nei tempi previsti. È proprio questa una delle chiavi di lettura più interessanti del provvedimento. L’accertamento, infatti, certifica l’esistenza del credito, ma non esaurisce il problema della riscossione.

A cura di Michele Solatia.