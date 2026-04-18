Edizione n° 6039

BALLON D'ESSAI

SINDACATI ALLARME // Ataf, affidamento in house bloccato e sindacati in allarme: “Siamo di fronte a un allarme rosso”
17 Aprile 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

ALUNNE CLASSE // Prof. taglia i capelli a due alunne in classe: “Volevo solo farmi capire”
18 Aprile 2026 - ore  09:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio a Foggia, ucciso il personal trainer Dino Carta: prende quota la pista della vendetta

INCHIESTA Omicidio a Foggia, ucciso il personal trainer Dino Carta: prende quota la pista della vendetta

L’uomo è stato raggiunto da quattro colpi di pistola esplosi da un killer fuggito subito dopo in bicicletta

Foggia, omicidio Carta: in due minuti il diverbio e poi gli spari

Foggia, omicidio Carta: in due minuti il diverbio e poi gli spari - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso la sera del 13 aprile mentre passeggiava con il cane nei pressi della sua abitazione. L’uomo è stato raggiunto da quattro colpi di pistola esplosi da un killer fuggito subito dopo in bicicletta, con il volto coperto e vestito di nero.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati di diverse telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le fasi precedenti e successive al delitto, nel tentativo di ricostruire con precisione il percorso dell’assassino. Un elemento chiave dell’inchiesta potrebbe arrivare anche da un audio registrato da un impianto vicino al luogo dell’agguato: si sentirebbe una discussione tra la vittima e un uomo, alla presenza di una donna, pochi istanti prima degli spari.

Proprio da quella registrazione emergerebbero frasi compatibili con un confronto diretto tra Carta e il suo aggressore. Un dettaglio che lascia ipotizzare la presenza di almeno un testimone, che però al momento non si è fatto avanti. Gli inquirenti, infatti, si scontrano con un clima di omertà, mentre prosegue l’appello alla collaborazione lanciato dalla Procura.

Sul fronte investigativo, gli accertamenti tecnici rivestono un ruolo centrale: l’autopsia, in programma nei prossimi giorni, chiarirà il calibro dell’arma utilizzata, mentre gli esami dattiloscopici sul caricatore abbandonato dal killer potrebbero consentire l’identificazione attraverso le banche dati delle forze dell’ordine. È prevista anche una perizia fonica per verificare l’autenticità della voce attribuita alla vittima. Tra le ipotesi al vaglio, prende sempre più consistenza quella della vendetta. Gli investigatori stanno infatti approfondendo un possibile collegamento con un episodio avvenuto il 23 ottobre 2023, quando un 28enne precipitò da un balcone del palazzo in cui viveva Carta. All’epoca, la morte fu archiviata come incidente: secondo le ricostruzioni, il giovane si sarebbe introdotto nell’edificio e, nel tentativo di fuggire, avrebbe cercato di calarsi tra i piani, cadendo nel vuoto.

Tuttavia, alcuni familiari del ragazzo non avrebbero mai accettato quella versione dei fatti, arrivando – secondo quanto emerso – ad attribuire responsabilità indirette alla famiglia Carta. Un risentimento che potrebbe aver alimentato il movente dell’omicidio.

A rafforzare questa pista ci sarebbero anche alcuni commenti comparsi sui social dopo la morte del personal trainer, sui quali sono in corso verifiche da parte dei carabinieri. Non vengono comunque escluse altre piste, comprese possibili tensioni legate alla sfera privata o lavorativa. Chi conosceva Carta lo descrive come un professionista stimato e benvoluto, sia in ambito personale che in palestra.

Le indagini restano aperte, mentre la città attende risposte su un delitto che ha scosso profondamente la comunità.

Lo riporta LaRepubblica.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO