FOGGIA – Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso la sera del 13 aprile mentre passeggiava con il cane nei pressi della sua abitazione. L’uomo è stato raggiunto da quattro colpi di pistola esplosi da un killer fuggito subito dopo in bicicletta, con il volto coperto e vestito di nero.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati di diverse telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le fasi precedenti e successive al delitto, nel tentativo di ricostruire con precisione il percorso dell’assassino. Un elemento chiave dell’inchiesta potrebbe arrivare anche da un audio registrato da un impianto vicino al luogo dell’agguato: si sentirebbe una discussione tra la vittima e un uomo, alla presenza di una donna, pochi istanti prima degli spari.

Proprio da quella registrazione emergerebbero frasi compatibili con un confronto diretto tra Carta e il suo aggressore. Un dettaglio che lascia ipotizzare la presenza di almeno un testimone, che però al momento non si è fatto avanti. Gli inquirenti, infatti, si scontrano con un clima di omertà, mentre prosegue l’appello alla collaborazione lanciato dalla Procura.

Sul fronte investigativo, gli accertamenti tecnici rivestono un ruolo centrale: l’autopsia, in programma nei prossimi giorni, chiarirà il calibro dell’arma utilizzata, mentre gli esami dattiloscopici sul caricatore abbandonato dal killer potrebbero consentire l’identificazione attraverso le banche dati delle forze dell’ordine. È prevista anche una perizia fonica per verificare l’autenticità della voce attribuita alla vittima. Tra le ipotesi al vaglio, prende sempre più consistenza quella della vendetta. Gli investigatori stanno infatti approfondendo un possibile collegamento con un episodio avvenuto il 23 ottobre 2023, quando un 28enne precipitò da un balcone del palazzo in cui viveva Carta. All’epoca, la morte fu archiviata come incidente: secondo le ricostruzioni, il giovane si sarebbe introdotto nell’edificio e, nel tentativo di fuggire, avrebbe cercato di calarsi tra i piani, cadendo nel vuoto.

Tuttavia, alcuni familiari del ragazzo non avrebbero mai accettato quella versione dei fatti, arrivando – secondo quanto emerso – ad attribuire responsabilità indirette alla famiglia Carta. Un risentimento che potrebbe aver alimentato il movente dell’omicidio.

A rafforzare questa pista ci sarebbero anche alcuni commenti comparsi sui social dopo la morte del personal trainer, sui quali sono in corso verifiche da parte dei carabinieri. Non vengono comunque escluse altre piste, comprese possibili tensioni legate alla sfera privata o lavorativa. Chi conosceva Carta lo descrive come un professionista stimato e benvoluto, sia in ambito personale che in palestra.

Le indagini restano aperte, mentre la città attende risposte su un delitto che ha scosso profondamente la comunità.

Lo riporta LaRepubblica.it