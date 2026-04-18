FOGGIA, PAZIENZA SUONA LA CARICA: “SERVE PIÙ CORAGGIO”

Verso il Monopoli possibile assetto più offensivo

FOGGIA — Alla vigilia della sfida contro il Monopoli, il tecnico del Foggia Michele Pazienza interviene in conferenza stampa e analizza senza giri di parole la prestazione offerta dai suoi nella gara precedente contro il Siracusa.

L’allenatore rossonero si assume pienamente le responsabilità per l’atteggiamento della squadra, giudicato troppo rinunciatario.

“Quando dico che sono arrabbiato per l’atteggiamento, è chiaro che il primo responsabile sono io — ha dichiarato —. La squadra non mi è piaciuta per l’essere stata remissiva. Ho il dovere di intervenire e capire cosa posso fare per incidere”.

Pazienza ha poi spiegato la scelta tattica adottata nella ripresa dell’ultima gara, quando ha deciso di inserire un attaccante in più al posto di un centrocampista.

“Gli input che posso dare sono anche attraverso i cambi. Ho inserito un ulteriore attaccante per far capire ai ragazzi che devono osare di più”.

Un segnale chiaro, dunque, che potrebbe tradursi in un atteggiamento più offensivo già nella prossima partita contro il Monopoli, con il Foggia chiamato a reagire e a ritrovare incisività.

L’obiettivo è invertire la rotta e dare una risposta concreta sia sul piano del gioco che dei risultati.

fonte tuttocalciopuglia.com