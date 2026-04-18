Edizione n° 6039

BALLON D'ESSAI

SINDACATI ALLARME // Ataf, affidamento in house bloccato e sindacati in allarme: “Siamo di fronte a un allarme rosso”
17 Aprile 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

ALUNNE CLASSE // Prof. taglia i capelli a due alunne in classe: “Volevo solo farmi capire”
18 Aprile 2026 - ore  09:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bisceglie // Picchia un invalido per rubargli la pensione: arrestato 46enne

PENSIONE ARRESTATO Picchia un invalido per rubargli la pensione: arrestato 46enne

L’uomo è accusato di una brutale rapina ai danni di un 50enne con invalidità al 100%, avvenuta nei primi giorni di marzo

Picchia un invalido per rubargli la pensione: arrestato 46enne

Picchia un invalido per rubargli la pensione: arrestato 46enne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Bisceglie // Cronaca //

A Bisceglie un 46enne originario di Acireale è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, che ha accolto la richiesta della Procura. L’uomo è accusato di una brutale rapina ai danni di un 50enne con invalidità al 100%, avvenuta nei primi giorni di marzo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vittima sarebbe stata attirata con un pretesto – una pizza tra amici – presso un distributore automatico H24 in via Imbriani, dove si è consumata l’aggressione.

Il 46enne, con la presunta complicità della propria compagna, avrebbe colpito il 50enne con violenza: strattonato, schiaffeggiato e scaraventato contro un muro, fino a sottrargli il portafoglio contenente 650 euro, parte della pensione di invalidità appena ritirata.

Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso tutte le fasi della rapina, dall’aggressione alla fuga con il denaro. Nonostante la paura di possibili ritorsioni, la vittima ha denunciato l’accaduto, riferendo che l’aggressore era a conoscenza del prelievo appena effettuato.

L’uomo è stato trasferito in carcere dai militari dell’Arma e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Resta fermo che la responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO