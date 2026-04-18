Picchia un invalido per rubargli la pensione: arrestato 46enne

A Bisceglie un 46enne originario di Acireale è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, che ha accolto la richiesta della Procura. L’uomo è accusato di una brutale rapina ai danni di un 50enne con invalidità al 100%, avvenuta nei primi giorni di marzo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vittima sarebbe stata attirata con un pretesto – una pizza tra amici – presso un distributore automatico H24 in via Imbriani, dove si è consumata l’aggressione.

Il 46enne, con la presunta complicità della propria compagna, avrebbe colpito il 50enne con violenza: strattonato, schiaffeggiato e scaraventato contro un muro, fino a sottrargli il portafoglio contenente 650 euro, parte della pensione di invalidità appena ritirata.

Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso tutte le fasi della rapina, dall’aggressione alla fuga con il denaro. Nonostante la paura di possibili ritorsioni, la vittima ha denunciato l’accaduto, riferendo che l’aggressore era a conoscenza del prelievo appena effettuato.

L’uomo è stato trasferito in carcere dai militari dell’Arma e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Resta fermo che la responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.