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ALUNNE CLASSE Prof. taglia i capelli a due alunne in classe: “Volevo solo farmi capire”

Tutto sarebbe accaduto dopo una domanda semplice di una studentessa: «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?»

Prof. taglia i capelli a due alunne in classe: "Volevo solo farmi capire"

Scuola - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

A Mestre (Venezia) un episodio destinato a far discutere scuote una scuola media: una professoressa supplente avrebbe tagliato i capelli a due alunne davanti all’intera classe, durante una normale lezione. Il gesto, improvviso e senza apparente motivo disciplinare, ha immediatamente creato sconcerto tra studenti e famiglie.

Tutto sarebbe accaduto dopo una domanda semplice di una studentessa: «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?». A quel punto, secondo la ricostruzione, l’insegnante si sarebbe avvicinata, avrebbe estratto delle forbici e avrebbe tagliato una ciocca di capelli di circa dieci centimetri. Poco dopo avrebbe ripetuto lo stesso gesto su un’altra alunna, lasciando la classe sotto choc.

L’insegnante, una supplente arrivata da poche settimane, insegna italiano, storia e geografia in una terza media prossima all’esame finale. Dopo l’episodio, la scuola ha avviato un’indagine interna, mentre i genitori si sarebbero già mobilitati chiedendo chiarimenti e provvedimenti.

La dirigente scolastica Antonina Randazzo, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Secondo quanto emerso, la docente avrebbe confermato l’accaduto, ammettendo di aver “esagerato” e tentando di giustificarsi affermando di aver agito “per mettersi al livello dei ragazzi e per farsi comprendere meglio”.

Le due studentesse coinvolte sarebbero rimaste fortemente traumatizzate, mentre anche il resto della classe avrebbe espresso timori per possibili ulteriori episodi. Le verifiche interne sono in corso e non si escludono provvedimenti disciplinari.

Sul piano giuridico, la vicenda potrebbe avere conseguenze rilevanti, con possibili ipotesi di reato che vanno da violenza privata all’abuso dei mezzi di correzione, oltre a eventuali responsabilità civili a carico dell’istituto e del Ministero.

I genitori degli alunni sottolineano come, fino all’arrivo della supplente, non si fossero mai registrati problemi con il corpo docente, e manifestano preoccupazione anche per il futuro professionale dell’insegnante in altre scuole.

Per trovare casi simili occorre risalire agli ultimi anni: episodi analoghi si sono verificati in passato in altri istituti italiani, con conseguenti provvedimenti disciplinari e indagini giudiziarie, ma la vicenda di Mestre riporta ora l’attenzione su un gesto che ha profondamente colpito studenti e famiglie.

Lo riporta ragusanews.com.

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