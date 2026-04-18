Puglia, Fratelli d’Italia attacca Decaro: "Cento giorni, zero risultati”

“Cento giorni, zero risultati”. È una bocciatura netta quella espressa da Fratelli d’Italia sui primi mesi del governo regionale guidato da Antonio Decaro, accusato dal partito di opposizione di aver prodotto una gestione fatta di annunci e nessun risultato concreto.

Secondo la nota politica, i primi tre mesi della nuova amministrazione sarebbero stati una “operazione di marketing politico-amministrativo”, senza interventi efficaci sui principali dossier regionali. Nel mirino anche alcune scelte su incarichi e governance, con riferimenti a episodi giudicati “non risolti” dall’esecutivo.

Sul fronte sanitario, Fratelli d’Italia contesta i dati sulle liste d’attesa, ritenuti “numeri non corrispondenti a reali miglioramenti dei servizi”, evidenziando come, secondo il partito, le attese per visite ed esami restino molto lunghe. Critiche anche alla gestione dei fondi e delle strutture legate al PNRR, con il timore di ritardi nei cantieri di ospedali e case di comunità.

Il partito di opposizione solleva inoltre preoccupazioni sui conti della sanità regionale, parlando di un possibile “buco da 369 milioni di euro” e ipotizzando il rischio di un intervento sulle imposte regionali o di un commissariamento del settore, con conseguenze su tasse e servizi.

Critiche anche su trasporti e infrastrutture, con particolare riferimento ai lavori ferroviari nel Salento e alla situazione dell’aeroporto regionale, oltre allo stallo di alcuni bandi per le imprese, che secondo Fratelli d’Italia avrebbero bloccato investimenti e progettualità già avviate.

Nel settore rifiuti, l’opposizione parla di “soli annunci” e di criticità legate alla gestione degli impianti e ai costi per i cittadini, mentre sul fronte ambientale viene contestata la revisione delle norme sulle aree idonee per le energie rinnovabili, ritenuta insufficiente a tutelare il territorio.

Critiche anche in agricoltura, dove Fratelli d’Italia segnala ritardi nei processi di rigenerazione post xylella e problemi legati alla burocrazia e alla gestione dei consorzi di bonifica.

La conclusione del partito è netta: “La realtà è ben diversa dalla narrazione del governo regionale”, con una valutazione complessiva dei primi 100 giorni definita come una bocciatura politica dell’operato dell’esecutivo Decaro.