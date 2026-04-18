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SORVEGLIATO MANFREDONIA “Ricky ti guarda”. Sorvegliato speciale di Manfredonia viola prescrizioni per commettere furti: ricorso inammissibile

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, Del Nobile non si era limitato a uscire di casa durante una fascia oraria vietata

"Ricky ti guarda". Sorvegliato speciale di Manfredonia viola prescrizioni per commettere furti: ricorso inammissibile

Antonio Del Nobile, immagine d'archivio (sq)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Antonio Del Nobile, 57 anni, originario di Manfredonia, confermando in via definitiva la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e per tentati furti aggravati.

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Arezzo del novembre 2021, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nel settembre 2025, con cui l’imputato era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione e 200 euro di multa per una serie di reati tra cui la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione e due episodi di tentato furto.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, Del Nobile non si era limitato a uscire di casa durante una fascia oraria vietata, ma si era allontanato con l’intento di commettere furti ai danni di esercizi commerciali. Una circostanza ritenuta decisiva per configurare la concreta offensività della condotta e dunque la sussistenza del reato più grave previsto dall’articolo 75 del Codice antimafia.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva sostenuto che la violazione delle prescrizioni fosse priva di effettiva pericolosità sociale e che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come illecito meno grave, ormai prescritto. Contestata anche la valutazione delle prove relative ai tentati furti, fondata sul riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria attraverso immagini di videosorveglianza.

La Suprema Corte ha tuttavia respinto integralmente tali argomentazioni. In particolare, ha ribadito che il riconoscimento informale costituisce un accertamento di fatto pienamente utilizzabile dal giudice, purché fondato su elementi attendibili. Nel caso specifico, gli agenti avevano riconosciuto l’imputato anche grazie alla conoscenza diretta derivante dai precedenti penali e alle immagini che lo ritraevano mentre si spostava dalla propria abitazione al luogo dei tentati furti.

I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative alla presunta tenuità del fatto, evidenziando come la reiterazione delle condotte e i numerosi precedenti impedissero qualsiasi applicazione dell’istituto della non punibilità. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della condanna, Del Nobile è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "“Ricky ti guarda”. Sorvegliato speciale di Manfredonia viola prescrizioni per commettere furti: ricorso inammissibile"

  1. È una vita che questo personaggio prende per il cu.o tutti perché la legge in Italia non esiste e le forze dell’ordine a Manfredonia non fanno nulla. Buttate la chiave a questa me..a di persona perché fa solo danni alla comunità punto.

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