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USB FOGGIA Sanitaservice, concorsi e assunzioni bloccati: Usb Foggia proclama lo stato di agitazione e scrive al Prefetto

La situazione delle assunzioni e dei concorsi in Sanitaservice si complica ulteriormente dopo la decisione di bloccare tutte le procedure in corso

Sanitaservice, concorsi e assunzioni bloccati: Usb Foggia proclama lo stato di agitazione e scrive al Prefetto

Sanitaservice ASL Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

La situazione delle assunzioni e dei concorsi in Sanitaservice si complica ulteriormente dopo la decisione di bloccare tutte le procedure in corso. Una misura che ha spinto l’Usb Foggia a proclamare lo stato di agitazione del personale e a inviare una lettera al Prefetto, chiedendo l’attivazione del tavolo di raffreddamento previsto dalla legge.

Secondo il sindacato, lavoratori e rappresentanti attendono ancora risposte da parte dell’assessorato regionale alla Sanità, della Presidenza della Regione Puglia e del Dipartimento Salute, in merito alle motivazioni del provvedimento che ha disposto lo stop a concorsi e assunzioni nelle società Sanitaservice delle Asl pugliesi.

L’Usb definisce la misura “grave e incomprensibile”, sottolineando come stia già producendo effetti pesanti sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità dei servizi sanitari. La situazione, si evidenzia, si innesta su una cronica carenza di personale, aggravando ulteriormente i carichi già ritenuti insostenibili per lavoratori e lavoratrici.

Il sindacato ricorda inoltre che Sanitaservice di Foggia aveva già ottenuto il via libera per le procedure concorsuali, ma denuncia come i posti previsti risultino comunque insufficienti a coprire il turnover accumulato negli anni, anche a causa di una programmazione definita inadeguata.

Particolarmente critica viene giudicata la proroga concessa fino al 30 giugno 2026, ritenuta insufficiente a risolvere i problemi strutturali dell’organico. Secondo l’Usb, le conseguenze sono già evidenti e rischiano di peggiorare.

Tra le criticità segnalate, il possibile ridimensionamento dei servizi di emergenza 118, con carenze non solo di medici e infermieri, ma anche di autisti e soccorritori. A rischio anche la tenuta igienico-sanitaria di alcune strutture ospedaliere per la mancanza di personale ausiliario.

In difficoltà, secondo il sindacato, tutti i settori gestiti da Sanitaservice, dal Cup alla manutenzione fino ai servizi di supporto. L’organizzazione sindacale denuncia inoltre il rischio che le scelte amministrative possano ricadere su lavoratori e cittadini, chiedendo che eventuali responsabilità vengano valutate anche sul piano amministrativo e penale in caso di gravi disservizi.

Per queste ragioni, l’Usb Foggia ha ufficialmente proclamato lo stato di agitazione del personale Sanitaservice Asl Fg e chiede l’immediata apertura del confronto istituzionale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia che metterà in campo tutte le iniziative di mobilitazione a tutela dei lavoratori, senza esclusione di ulteriori forme di protesta.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Sanitaservice, concorsi e assunzioni bloccati: Usb Foggia proclama lo stato di agitazione e scrive al Prefetto"

  1. Ma l’USB ha capito che ci sono 370 milioni di debiti nella Sanità pugliese e che di questo passo si rischiano l’aumento dei Ticket, delle imposte e il taglio degli ospedali( non dei reparti ma proprio degli ospedali)?
    Io sono esterrefatto 😳È come la famiglia Bianchi che, nonostante abbia una situazione debitoria alle stelle, c’è qualche componente che vuole assumere colf e badanti. 🤦‍♀️

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