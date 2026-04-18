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"VIA DEL MARE" SP73 “VIA DEL MARE”. Al via i lavori su 25 chilometri tra Foggia e Ippocampo

“La Via del mare torna sicura”, ha dichiarato Nobiletti, evidenziando come l’arteria rappresenti un collegamento essenziale tra il capoluogo e la costa.

VIA DEL MARE, LAVORI

ph retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

FOGGIA — Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione sulla Strada Provinciale 73 “Via del mare”, arteria strategica che collega Foggia al litorale adriatico, fino alla località di Ippocampo.

A darne notizia è il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, che sottolinea l’importanza dell’intervento su una strada lunga circa 25 chilometri, percorsa ogni anno da migliaia di famiglie, soprattutto nel periodo estivo, ma fondamentale anche durante l’inverno per residenti e lavoratori.

La Via del mare torna sicura”, ha dichiarato Nobiletti, evidenziando come l’arteria rappresenti un collegamento essenziale tra il capoluogo e la costa.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano il tratto compreso tra il km 6+100 e il km 25+100 e rientrano nell’Accordo Quadro per la manutenzione della rete viaria provinciale, relativo alle annualità 2025–2026.

I lavori sono finanziati con risorse previste dal Decreto del 9 maggio 2022 e puntano a migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità dell’intero asse viario.

L’obiettivo è garantire una viabilità più efficiente in vista della stagione estiva, quando la SP73 diventa una delle principali direttrici verso il mare per l’intera provincia. Lo riporta retegargano.it

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