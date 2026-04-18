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OSPITI Vico del Gargano, Marrale e Mezzanotte in concerto per la Festa del Carmine 2026

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della festa patronale, capace di unire diverse generazioni

Vico del Gargano, Marrale e Mezzanotte in concerto per la Festa del Carmine 2026

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Aprile 2026
Cronaca // Eventi //

VICO DEL GARGANO (FG) – Un grande evento musicale arricchisce il programma della Festa della Madonna del Carmine 2026. Sabato 18 luglio, la comunità di Vico del Gargano ospiterà Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte con lo spettacolo “La nostra storia”, un viaggio tra i più grandi successi dei Matia Bazar.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della festa patronale, capace di unire diverse generazioni attraverso brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Una serata all’insegna dell’eleganza e della qualità artistica, inserita in un programma più ampio che coniuga fede e tradizione.

L’organizzazione dell’evento è il risultato del lavoro congiunto della Confraternita dei Carmelitani Scalzi e del Comitato Festa, impegnati da mesi nella realizzazione di un cartellone all’altezza della devozione che lega la comunità alla Madonna del Carmine.

In un contesto in cui i costi degli spettacoli musicali risultano sempre più elevati, l’iniziativa rappresenta un traguardo significativo, raggiunto grazie alla collaborazione e al contributo di numerosi volontari.

La Festa della Madonna del Carmine si conferma così non solo come appuntamento religioso, ma come espressione identitaria del territorio, capace di rafforzare il senso di appartenenza e comunità.

Ulteriori eventi in programma saranno annunciati nei prossimi giorni.

Vico del Gargano, Marrale e Mezzanotte in concerto per la Festa del Carmine 2026
ph Tgcom24.mediaset.it

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