Paura in Finmeccanica, scritta “Orsi a morte”. Probabile mitomane

Giuseppe Orsi nella sede della società di Ansaldo Energia. Il messaggio accompagnato dal simbolo della stella a cinque punte e con firma Br è scritto a matita e sarebbe opera di un mitomane. A riferirlo fonti ufficiali di Finmeccanica che spiegano come il messaggio “non è in alcun modo riconducibile a elementi eversivi ed è opera di un mitomane”.



Finmeccanica rimane così nell’occhio del ciclone. Lo scorso 7 maggio, Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare (un’unità di Ansaldo Energia del gruppo Finmeccanica) è stato gambizzato in un un’attentato, rivendicato poi, dal gruppo anarchico Fai-nucleo Olga con un comunicato al Corriere della Sera.





