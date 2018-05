Comune Manfredonia, Giunta approva Piano esecutivo di gestione

Di:

Manfredonia, 18 maggio 2018. Con recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2018-2020, redatto in conformità degli stanziamenti definitivi contenuti nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato giusta Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 03/05/2018.

E’ stato deliberato di individuare i titolari delle posizioni dirigenziali destinatari del presente provvedimento i quali assumono automaticamente la veste dei gestori dei capitoli di PEG di entrata e spesa di competenza dei servizi assegnatogli attraverso proprie determinazioni al fine di conseguire i risultati che saranno fissati nel Piano delle Performance.

E’ stato preso atto che “l’Organo esecutivo procederà ad eventuali variazioni al PEG 2018-2020 con proprie successive deliberazioni, sulla base delle proposte avanzate dai responsabili dei Settori, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati“.

E’ stato posto “sin da ora, come obiettivo a tutti i dirigenti di Settore e/o incaricati, il conseguimento delle attività previste per il risanamento del bilancio dell’Ente e il superamento delle criticità emerse nella deliberazione n. 57/prsp/2017 della Corte dei Conti e l’osservanza delle disposizioni in materia di “Pareggio di bilancio” e più in generale, di rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con valore vincolante nella loro attività gestionale e con responsabilità

dirigenziale, amministrativa e contabile in caso di inosservanza dei vincoli suddetti o di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, le seguenti attività gestionali:

gestione oculata dei flussi di cassa, attraverso l’adozione di ogni utile iniziativa finalizzata alla accelerazione dei processi di riscossione delle entrate comunali nonché di verificare la coerenza degli accertamenti di entrata con la loro esigibilità totale o parziale proponendo eventuali accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

analisi e revisione delle procedure di spesa finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento dell’ente in modo da sterilizzare le riduzioni dei trasferimenti erariali disposti con le recenti manovre di finanza pubblica e nel contempo assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;

gestione oculata del fondo contenzioso in relazione al contenzioso pendente attraverso la verifica ed il monitoraggio dello stesso attivando le procedure conseguenti per rendere sempre congruo l’accantonamento al Fondo in relazione alla probabilità di soccombenza del contenzioso.

ATTO IN ALLEGATO

n088 del 11052018

