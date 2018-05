Locandina "Flash Mob"

Sabato 19 maggio alle ore 19 e 30 tutte le classi che hanno partecipato alla manifestazione “MOSTRAmi“, tutti gli insegnanti,le famiglie e quanti si vorranno unire a loro daranno vita a un “flash bookmark mob” per promuovere l’importanza della letturaDopo un segnale convenuto (un fischio) con il proprio libro preferito, davanti al salone Stella,si riuniranno e leggeranno per 2 minuti un pezzo del proprio libro preferito. Un nuovo fischio segnerà la fine dei 2 minuti e tutti con il libro ben visibile in mano grideranno : “i libri sono come la mente funzionano solo se li apri”. “Flash bookmark mob” a Manfredonia ultima modifica: da

