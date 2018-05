Foggia. Ordine medici chirurgi e odontoiatri: festa del giuramento

Di:

Foggia. Domenica 20 e 27 maggio, alle ore 9.00, grandi “Feste” all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia.

I Giovani Medici giureranno fedeltà all’osservanza del codice deontologico.

La “Festa” del giuramento d’Ippocrate!

Si tratta di un momento importante per questi nostri colleghi che l’Università ha laureato dottori, riconoscendogli capacità e competenze scientifiche, ma che il giuramento renderà MEDICI.

Passaggio importante, in cui i giovani colleghi giureranno di riconoscere l’altro come persona e di prendersene cura.

La persona nella sua interezza! Non più riconoscere solo una malattia, ma una persona con una malattia. Dall’odore dell’inchiostro dei libri, al riconoscersi e farsi carne viva nella puzza del sudore, della paura e del dolore del sofferente. ù

I giovani colleghi, suddivisi nelle due date previste, giureranno fedeltà alla comunità di appartenenza di fronte al Sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Domenica 20, e al Vice-Sindaco del Comune di Pietramontecorvino, Domenica 27, due comuni bellissimi dei nostri Monti Dauni. Due piccoli centri, perché il Medico possa giurare anche di fronte ai piccoli, che sono, per definizione, i più deboli.

Dovranno giurare fedeltà al Codice di fronte alla comunità in compagnia dei propri genitori, per non dimenticare che sono arrivati dove sono, grazie a loro.

Una “Festa” anche delle famiglie dei giovani colleghi, affinché possano portarne l’orgoglio per una giornata che li veda attori, e non comparse, degli onori e degli impegni presi dai figli.

Nelle rispettive date, ai comuni di Castelluccio Valmaggiore e di Pietramontecorvino abbiamo chiesto di intervenire presso la Sede Ordinistica anche per esporre i loro prodotti tipici locali con cui finire, nella condivisione della tavola, una giornata di “Festa in Famiglia”.

Sarà il segno tangibile del riconoscimento della bontà dei nostri prodotti locali, certificati da un Ordine Professionale che si pone a tutela della salute dei propri concittadini. Il presidente dell’Ordine della nostra provincia, dott. Mazza, insieme al presidente dell’Albo degli Odontoiatri, dott. Pracella, invitano la cittadinanza a partecipare a questi due eventi, realizzati in famiglia ed aperti a tutta la comunità.

dott. Alfonso Mazza

Presidente

Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri

della Provincia di Foggia