La Allianz Pazienza San Severo a Salerno per il match-point

Di:

San Severo. Ha fretta di chiudere i giochi la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo che scenderà sul parquet di Salerno per il punto della staffa che le consenta l’immediato accesso alla finale. Nelle prime due gare i ragazzi di Salvemini ci hanno messo un po’ tutto: cuore, orgoglio, umiltà, forza fisica ed un pizzico di sana follia. In Campania occorrerà aggiungere freddezza e pazienza, consci che chiudere presto la serie comporterebbe ulteriore riposo e maggiore freschezza per affrontare il momento clou della stagione. Non di meno potersi godere la festa patronale che impazzerà a San Severo nel prossimo weekend potrebbe essere un ulteriore sprone per la truppa del Presidente Amerigo Ciavarella a far bene in riva al Golfo. La Allianz Pazienza San Severo potrà inoltre contare anche sulle prestazioni del nuovo arrivato Giorgio Di Bonaventura, che già stamane ha raggiunto il PalaCastellana ed ha effettuato il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

Match da dentro o fuori per i padroni di casa, costretti a giocarsi il tutto per tutto per non andare in vacanza anzitempo. Il roster del ds Pino Corvo approfittando del terreno amico dovrà dimostrare di non essere quella vista per la maggior parte del tempo in Capitanata, puntando a incrementare quegli sprazzi di buon gioco espressi (sebbene al minimo) al Palacastellana.

Al termine della riunione svoltasi questa mattina presso la Questura di Salerno è stato scongiurato il rischio che la gara 3 e l’eventuale gara 4 della semifinale dei play off del campionato di Serie B Old Wild West tra Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno e Allianz Pazienza Cestistica San Severo si giocassero a porte chiuse, per problemi relativi alla documentazione relativa all’agibilità della struttura.

La Questura di Salerno ha autorizzato la disputa delle due partite alla presenza di 200 persone, riservando 40 posti alla tifoseria ospite. La Società Cestistica Città di San Severo tuttavia sconsiglia ai tifosi di mettersi in viaggio per Salerno, in quanto i tagliandi messi a disposizione per i tifosi ospiti sono pochi e saranno gestiti direttamente al botteghino dalla Virtus Arechi Salerno. Tutti coloro che non avranno la possibilità di raggiungere Salerno potranno comunque seguire la partita in diretta streaming su internetsul canale Youtube della Lega Nazionale Pallacanestro (il link diretto sarà reso noto nelle prossime ore) oppure recandosi presso il De.Mà in via A. Minuziano 165 a San Severo, il quale ha predisposto per l’occasione un maxischermo.

Palla a due alle ore 20.30 al Palamatierno di Salerno con direzione arbitrale affidata a Cristiano Giusto di Albignasego e Stefano Gallo di Monselice.

Umberto d’Orsi

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo