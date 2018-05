Le dimissioni e le polemiche: Riccardi chiarisce

Di:

Manfredonia, 18 maggio 2018. Le ultime due settimane hanno visto il Comune di Manfredonia e il Sindaco Angelo Riccardi al centro di aspre polemiche relativamente alla questione del Bilancio di previsione del 2018 e ad uno sfaldamento della coalizione del PD, tanto da parlare di eventuali dimissioni del Sindaco stesso.

Il comunicato stampa del PD di qualche giorno fa ha voluto fare chiarezza su alcuni temi importanti che riguardano la gestione tributi e quelle che sono le ‘nuove sfide’ da affrontare per l’interesse dei cittadini; passaggi in parte già accennati da Riccardi nello scorso consiglio comunale del 3 maggio.

Raggiunto telefonicamente da Statoquotidiano, Angelo Riccardi ha detto ancora una volta la sua riguardo a tutto quello che è successo in quest’ultimo periodo volendo sottolineare il punto cardine del suo incarico: il bene della Città.

-”Il PD vuole definire un nuovo patto con Manfredonia in modo da affrontare nuove sfide...”; ed ancora: “Al PD non interessa CHI collabora con l’Ente di Gestione dei servizi ma la QUALITA’ del servizio offerto…”

E’ innanzitutto importante il fatto che il PD si ponga il problema di come concludere questo ultimo scorcio di legislatura e lo fa affrontando dei punti salienti soprattutto per giungere ad una soluzione esaustiva dei problemi stessi. E’ ovvio che per il PD sia fondamentale assicurare la qualità dei servizi ai cittadini ma ciò che dovrebbe essere sottolineato è che si tratta di un tema più complessivo ed inclusivo che non riguarda solo il partito democratico ma i rapporti con gli altri partner della maggioranza.

-Alcuni dei passaggi del comunicato del PD erano già stati da lei accennati nel consiglio comunale del 3 maggio scorso: “Bisognerebbe innovare gli elementi di discussione e chiudere una volta per tutte ‘l’ammuina’ della Corte dei Conti ed in questo il ruolo dei consiglieri deve essere assolutamente proattivo…”

Continuare a discutere di temi che non attengono allo svolgimento reale della vita dei cittadini ma restare rinchiusi all’interno di dinamiche prettamente politiche non giova a nessuno ed i primi chiamati a rendersi protagonisti di questo cambio di direzione sono i consiglieri che non dovrebbero trarre dalla discussione un punto di vista privo di attente e preventive considerazioni. Un consigliere ha quindi tutti i diritti ma anche dei doveri corrispondenti a cui dar conto e parlo soprattutto di un modo di agire dell’opposizione, della cui capacità di fare opposizione non dubito, che però stando agli ultimi consigli comunali ha esclusivamente basato i suoi interventi sulla questione ‘Bilancio di previsione’ e questo costituisce un elemento di debolezza politica ma soprattutto di credibilità.

Si rischia di restare piegati su stessi e sul continuo polemizzare che non porta a risultati prolifici per Manfredonia e soprattutto questo modo di agire rischia di essere adottato come dinamica comune e reiterata anche delle prossime opposizioni.

-Si è parlato nei giorni scorsi di sue eventuali dimissioni ma adesso sembra che questa probabilità sia stata del tutto scongiurata…

C’è stato un problema più che evidente in aula, che nessuno può e vuole negare, sollevato dal PD ed io non potevo di certo lasciarlo cadere nel silenzio, ne ho preso atto esponendo la mia chiara volontà di riflettere su quanto accaduto.

Successivi incontri con gli esponenti del partito democratico hanno poi portato alla decisione di volere continuare questa esperienza di governo non avendo mai messo in discussione la mia permanenza in carica a Sindaco della città ed ho quindi potuto con serenità chiudere il mio periodo di riflessione. Tengo comunque a sottolineare che non ci sono mai state richieste di dimissioni per la mia carica anzi al contrario sono stato molto sostenuto nell’andare avanti ma è chiaro che ora si debba aprire un confronto con gli altri esponenti dei partiti; infatti nella giornata di martedì, e non oltre, credo ci sarà una coalizione che sarà pronta ad affrontare i problemi dei cittadini.

Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 18 maggio 2018