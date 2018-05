Vela, tutto pronto per il grande slam del Gargano

Di:

E’ tutto pronto per la seconda edizione del “Grande Slam del Gargano”. Da fine maggio a settembre, le acque dello “Sperone d’Italia” ospiteranno ben cinque regate veliche che oltre all’agonismo e al divertimento, hanno come obiettivo quello di avvicinare sempre più persone al mondo della vela.

I dettagli sull’evento saranno illustrati stamani, venerdì 18 maggio, nella conferenza stampa in programma alle ore 18 nella splendida cornice di “Tenuta Monsignore” a Mattinata. Forza trainante nell’organizzazione del “Grande Slam” è il rinnovato connubio tra le sezioni di Manfredonia e Vieste della Lega Navale Italiana, assieme alla Wave Production, e alla preziosa collaborazione degli sponsor privati. Un evento unico per andare per mare e promuovere il promontorio del Gargano, i suoi territori e quelli dall’altra parte dell’Adriatico.

Saranno presenti: Raffaele Piemontese (assessore allo Sport Regione Puglia), Giandiego Gatta (vice presidente Consiglio Regionale), Angelo Riccardi (sindaco di Manfredonia),Giuseppe Nobiletti (sindaco di Vieste), Dario Carlino (assessore allo sport Vieste), Saverio Mazzone (amministratore unico Agenzia del Turismo), Claudio Costanzucci (vice presidente del Parco Nazionale del Gargano), Donato D’Andrea (presidente Lni Manfredonia), Enrico Di Febo (presidente Lni Vieste), Salvatore Guglielmi (presidente Lion), Francesco Aliota (vice presidente e delegato allo sport Lni Vieste), Massimo Tringale (consigliere agli sport Lni Manfredonia). A rappresentare la Federazione Italiana Vela, invece, sono previsti gli interventi diAlberto La Tegola (presidente VIII Zona Fiv), Mario Cucciolla (segretario generale VIII Zona Fiv).

La formula adottata rappresenta concretamente una grande opportunità e indica la strada da seguire per un futuro nuovo e stimolante non solo per il movimento velico del Gargano ma di tutta la Puglia. Rispetto allo scorso anno, c’è una regata in più a rendere più entusiasmante il “Grande Slam”. Si parte il 31 maggio con la “Regata dei parchi” da Vieste a Lestovo in Croazia, poi sarà la volta della “Spring Race Diomedee” da Manfredonia alle Isole Tremiti, a seguire la “Regata dei Trabucchi” da Manfredonia a Rodi, poi la “Lions Daunia Cup” da Manfredonia a Mattinata, per poi finire con la “Pizzomunno Cup” da Manfredonia a Vieste con ritorno. Chi si aggiudicherà il maggior numero di punti, vincerà il Grande Slam.

fonte teleradioerre.it