Centesimo anniversario nascita. Quando Papa Wojtyla visitò San Giovanni Rotondo

Foggia, 18 maggio 2020. “Ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita di Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II, papa Santo che sentiamo ancora fortemente vicino per il grande lascito spirituale che ci ha donato“. Lo rende noto Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

IL TESTO. “Vogliamo ricordarlo, in questa giornata speciale, con una selezione di scatti realizzati nel corso del suo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo il 23 maggio 1987, compiuto in occasione del centenario della nascita di Padre Pio; era la sua terza visita alla cittadina garganica, la prima nelle vesti di Pontefice. Quel giorno, Papa Wojtyla pregò a lungo e in ginocchio sul sepolcro di Padre Pio che conobbe personalmente negli anni Quaranta. Visitò la Casa Sollievo della Sofferenza e i suoi reparti, portò preghiere e carezze ai letti degli ammalati riconoscendo che «quest’opera per la quale Padre Pio pregò e tanto si prodigò è una stupenda testimonianza dell’amore cristiano».