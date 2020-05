Confronto tra Walter Veltroni e Dorella Cianci su infanzia ed emergenza sanitaria

L’evento “I bambini sanno, anche di questi tempi sospesi”, incontro di formazione onlineper il ciclo “promosso da Amica Sofia – Associazione per la Ricerca e la Promozione delle Pratiche di Filosofia Dialogica nella Scuola e nella Società, in programma martedì 19 maggio, ore 18.30, metterà a confrontoregista del film i “Bambini sanno” conper un dialogo su come i più piccoli hanno percepito e vissuto il distanziamento sociale legato all’emergenza sanitaria. Le conclusioni saranno a cura di

Il film “I bambini sanno” (2015) è una fotografia dell’Italia contemporanea ottenuta attraverso la percezione della vita e della realtà che hanno i bambini tra i 9 e i 13 anni di età. L’incontro, rivolto a studenti, ai loro genitori e ai docenti, sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube dell‘Associazione Amica Sofia (link diretto). È possibile seguire la diretta dell’evento anche sulla pagina Facebook dell’Associazione. L’Associazione Amica Sofia, sta raccogliendo testimonianze, pensieri e contribuiti dei bambini e dei ragazzi delle scuole sulla quarantena, da pubblicare nei prossimi numeri del suo magazine. Da sottolineare la partecipazione della scuola di Cerignola Don Puglisi che ha partecipato per tutta la Puglia.