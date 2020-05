Covid, Emiliano: “Sperimentazione con plasma da guariti entra nel vivo” (video)

“La Regione Puglia entra nel vivo della sperimentazione con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19. I primi 9 donatori risultati idonei all’attività di screening sono stati già stati convocati dal centro trasfusionale del Policlinico di Bari per il prelievo di plasma in aferesi. A loro dico grazie perché con generosità stanno offrendo una speranza a chi è ancora malato. E stanno consentendo alla ricerca di fare passi in avanti verso una cura. Sentite questa bella testimonianza. Grazie da parte di tutti noi!”

Lo riporta il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano-