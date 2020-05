Dai social “Assembramenti? Manfredonia riparte dalla fase ‘Festa patronale” (foto)

, 18 maggio 2020. Nel “The day of reopening” anche a(come in tutt’Italia) ripartenza per attività, locali, con tanta tanta gente in strada. Anche nelle scorse serate, ancor prima dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, tanti i cittadini che si sono riversati sul lungomare, per il Corso Manfredi, ovunque.

Ironia sui social per le immagini relative a questa serata “Manfredonia è passata nella fase ‘Festa Patronale'”.