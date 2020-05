“Dispensa dei Saperi della Scuola”, Mirra “Una ‘cassetta’ degli attrezzi del docente…”

Cerignola, 18 maggio 2020. La passione per il proprio lavoro, un’esperienza trentennale nella scuola e la convinzione che “se vogliamo parlare di una scuola di qualità, la differenza la fanno sempre i docenti”. Parte da questi elementi il libro “Dispensa dei Saperi della Scuola”, scritto da Pio Mirra, dirigente scolastico da 7 anni e docente per circa 26. Utile per la preparazione al concorso per docenti, il testo si incentra sulla parte generale dei programmi previsti dai bandi emanati il 28 aprile scorso. E punta principalmente sulla convinzione che oggi, per essere formatori di qualità, non basta avere la passione e la volontà, ma è necessario, secondo Mirra, il possesso teorizzato e riconosciuto degli strumenti della professione docente. Importante, quindi, proprio la formazione iniziale, in ingresso, del personale.

“Così” racconta Mirra a Statoquotidiano “ho pensato di realizzare un manuale o, come va di moda dire, attraverso cui, oltre a possedere un sicuro dominio dei contenuti della propria disciplina e dei fondamenti epistemologici, l’aspirante docente possa mettere a fuoco quell’insieme di competenze utili al sostegno e al supporto dell’autonomia scolastica”. Infatti, il nucleo principale di questo testo è dato proprio da uno studio sulla scuola dell’autonomia, i procedimenti di valutazione che la caratterizzano, e su come si inserisce un docente in quegli stessi procedimenti di valutazione. Con un passaggio obbligato: la legge della Buona Scuola, 107/2015, e i suoi decreti delegati che stanno trovando via via applicazione.

Il libro ha assunto una forma definitiva durante gli ultimi mesi, nella fase di emergenza da Corona Virus, quando, riferisce ancora il preside dell’Istituto Pavoncelli di Cerignola, “dovevamo rimanere a casa ed ho avuto il tempo di mettere in ordine un lavoro che avevo già preparato da tempo”. E uscirà in auto edizione, cioè pubblicazione di un libro da parte dell’autore, senza passare attraverso l’intermediazione di un editore, “proprio perché volevo partecipare alla filiera editoriale”. L’agenzia letteraria e di servizi editoriali di Cerignola, La Plume, di una ragazza giovanissima, Rossella De Cosmo, ha poi curato l’impaginazione, la cover e le pratiche per la pubblicazione con la richiesta del codice di identificazione del libro. Disponibile a partire dalle prossime settimane sia nel circuito Amazon, sia presso la libreria BiBlyos – La Bottega della Cultura di Cerignola, “Dispensa dei Saperi della Scuola” è il terzo libro realizzato da Pio Mirra. Nel 2013 le altre due pubblicazioni edite dal gruppo editoriale L’Espresso: “Sistemi formativi e Ordinamenti Scolastici” e “Processi di Apprendimento e Valutazione”.

Negli anni passati il dirigente scolastico aveva, inoltre, scritto dei pezzi per riviste specializzate. Eppure, non si definirebbe un autore di saggi. “Scrivo questo genere di testi per la scuola fondamentalmente per passione non per lavoro” tiene, infatti, a sottolineare. “Mi sento ancora un docente per cui, anche quando scrivo, lo faccio nel ruolo del docente, perché è quello essenzialmente il mio mestiere, anche se adesso, da dirigente, mi trovo a seguire aspetti che sono un po’ più distanti dalle tipiche problematiche della classe, ossia aspetti organizzativi, di gestione, ma che sono fondamentali per far funzionare al meglio la scuola”.