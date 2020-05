Il ritorno della musica dal vivo in tempi di emergenza sanitaria

Foggia, 18 maggio 2020. “Somebody to…Queen” sarebbe stato il grande concerto di giugno del coro dauno U. Giordano diretto dal maestro, e da tenere presso parco città, se non ci fosse stato il coronavirus. Evento annullato come tanti altri. Fermi i cori scolastici dell, dell, dell’istituto, dell’istituto, cori amatoriali – le riviste specialistiche che si occupano di scuola evidenziano la perdita della collaborazione con questo settore culturale – le cui lezioni si svolgevano parallelamente a quelle curricolari. Li abbiamo citati perché sono quelli che il maestro Fiore dirige, ma parliamo di un mondo in cui la bacchetta dei direttori si è fermata cercando di rimodellare le sinfonie tramite l’online. “Oggi c’è un surplus di attività a distanza- dice Fiore che da qualche mese è prof di solfeggio presso il Conservatorio di Campobasso – è difficile portarle avanti soprattutto nelle scuole dove c’è un problema di attrezzature”.

Se l’attività del coro, anche a causa della mascherina, ha grandi difficoltà al tempo del coronavirus, pensandoci risulta ovvio, il distanziamento sul palco per un’orchestra di 30-40-50 componenti è altrettanto problematico. “Il paradosso riguarda in particolare i musicisti di strumenti a fiato per cui il ministero dà un piccolo sostegno tramite il Fus”. La Federazione Chorus Inside, (Fiore è membro del comitato scientifico, Davide Recchia ne è il presidente) ha avviato una raccolta fondi per i direttori di orchestra che non hanno altre entrate se non quest’attività. Nel video “Sos direttori” – realizzato dall’Associazione nazionale di categoria- l’invito di Aldo Cicconofri per la raccolta è rivolto ad amici, associazioni, organizzazioni, appassionati “perché passato questo momento difficoltà possano avere di nuovo i loro cori”. Il ritorno è accompagnato dalla canzone di Salvatore di Giacomo “Era de maggio”.

Per l’emergenza sanitaria si canta con voci registrate dai singoli, inviate ai direttori e successivamente montate, “Serve per continuare a dare stimoli ai coristi ma manca la sincronia, da remoto si potrebbe fare meglio con linee migliori, in ogni caso l’acustica è insostituibile, il suono colto e amplificato dal digitale non sarà mai la stessa cosa, finché avremo la possibilità di ascoltare non ci abitueremo mai a mezzi digitali”. E’ stato questo il periodo migliore non solo per fare lezione di lettura della musica a quanti, amatorialmente, seguono il loro spartito, ma anche per incontrare online alcuni dei compositori di cui il gruppo ha cantato le melodie. Il settore voci bianche del coro dauno ha incontrato in videolezione Paolo La Rosa, compositore milanese di cui, presso il Conservatorio di Napoli, con grande plauso dello stesso autore, avevano cantato il brano “L’orologio scassato”, una bella idea di composizione”.

Riaprono i teatri, il Decreto rilancio prevede un anticipo del contributo pari all’80% di quanto ricevuto nel 2019, il restante 20% verrà erogato in base alle attività svolte a causa dell’emergenza Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Fiore ritiene che il problema sia sempre di copertura economica: “Un grande nome ha i suoi costi, come un’opera lirica, costi che non vengono coperti in tempi normali, figuriamoci oggi. Non sempre il coro ha l’orchestra ma l’opera lirica sì, alcune cose sono insostituibili, come il vinile e la carta non sono mai scomparsi con il digitale”. Il concerto all’aperto è una possibilità, per quanto riguarda Foggia “l’auditorium di Parco città ha posti limitati, penso alla Villa Comunale o all’isola pedonale sempre che si possano fare le prove. A Villa Borghese ho visto che è in programma il Rigoletto, non so se a Foggia si potrà fare qualcosa di simile”.