“Il sindacato Gilda darà battaglia sul protocollo sanitario per gli esami di Stato”

Foggia, 18 maggio 2020. “Cari colleghi, corre l’obbligo precisare che la Gilda non condivide affatto il protocollo sanitario previsto per gli esami di Stato. Il protocollo è ambiguo e per niente prescrittivo e non dà alcuna garanzia di sicurezza ai lavoratori della scuola”. Lo scrive in una nota, dirigente nazionale della Gilda Unams. “E’ assurdo – aggiunge Pinto- l’annuncio di un corso sulla sicurezza da parte dellaai docenti. Oggi sono stati convocati i sindacati al ministero della Pubblica Istruzione e la Gilda darà battaglia, non è possibile accettare un protocollo che mette a rischio tutti, alunni, docenti, Ata, famiglie e anche Dirigenti. Da sottolineare, inoltre, che non c’è stata alcuna proficua collaborazione con i sindacati come ha affermato oggi la Ministra. Il protocollo, elaborato unicamente dal Cts (comitato tecnico-scientifico, ndr) è stato fornito solamente ieri e se ne discuterà oggi pomeriggio. Si pensava fosse una bozza da discutere, non una decisione acclarata”.