“Il virus ci ha tolto il sorriso, con la mamma lo abbiamo disegnato per il nonno”

“Col coronavirus ho capito che l’aria in casa è pesante. Lo dice sempre mamma al telefono. Chissà come fa a capirlo”. Scrive così, 8 anni di, 10 anni, di: “Da quando c’è il virus nessuno ha più un sorriso con le labbra, per cui con mamma lo abbiamo disegnato per farlo vedere a nonno, ma lui non si connette più da almeno un mese su internet. Mamma dice che ha perso il cellulare”., 8 anni, scrive non a me, questa volta, ma alla maestra Loredana: “Sai maestra, questo virus è stato utile, perché ho potuto conoscere di più la mia sorellina di pochi mesi, che vive con me in casa”.– maestro impegnato nella ricerca universitaria e autore di un libro meraviglioso dal titolo Ma come si fa a pensare? Diario di un maestro di filosofia (M. Iiritano)– mi scrive il pensiero didella 1C: “Eppure non mi risulta che anche noi funzioniamo grazie a una rete wifi”. Francesca di Milano, 6 anni: “C’è un insetto che si infila nei nostri polmoni e ci toglie il respiro. Devo star dentro con mamma per non farmelo portare via e vorrei sentire papà, su whatsapp, ma mamma dice che è meglio lasciarlo perdere, perché lui non è perbene. Io non so che vuol dire perbene, ma so che papy è simpatico, ha gli occhi blu come i miei. Qualche volta bacia una donna molto carina e mamma gli ha fatto una valigia per farlo andare via.. Io però dico che ora c’è il virus che ti porta via il respiro e con la mascherina, papà – questa donna molto carina – non la può più baciare, invece se stesse a casa con noi sarebbe tutto più bello”.

Sono tanti i pensieri dei bambini che Amica Sofia https://www.statoquotidiano.it/21/04/2020/viviamo-unodissea-come-ulisse-servono-coraggio-e-risposte-dalla-politica sta raccogliendo da tutta Italia, grazie agli insegnanti e alla sensibilità di alcuni presidi e questi pensieri parlano di morte, inconsapevolmente, di malattia, di amore, così come Elia, 10 anni: “Ora che la classe mi arriva in camera, posso anche svegliarmi alle 9 con la colazione preparata da papà, però mi piaceva la campanella e l’ora della merenda in classe, perché il chiasso fatto dai miei compagni non è quello di mamma e papà che si arrabbiano per una tovaglia fuori dal cassetto. Noi bambini facciamo un chiasso chiassoso, ma i grandi fanno un chiasso arrabbiato”.

Non so quante volte ho riso e pianto prima di mandare alcune di queste riflessioni a Livio Rossetti, storico della filosofia antica dell’Università di Perugia, grande esperto di Socrate, e da sempre attento al dialogo dei e con i bambini. Una volta mi disse: “A casa mia decidevamo i miei genitori che cosa mangiare per pranzo e per cena. Erano gli anni della Guerra. Un giorno poi andai a Jesi, a casa di un mio compagno e la mamma disse al figlioletto: che cosa vuoi mangiare per pranzo? Mi si aprì un mondo, non avevo mai sentito quella domanda rivolta a un bambino”.

Ho imparato tanto in questi anni da Livio Rossetti sul dialogo e sui bambini e su come Socrate sia un po’ furfante a volte, mentre altre eccezionale. Ho imparato da lui e da Pina Montesarchio, docente e filosofa di Napoli, scomparsa da qualche anno, che esiste la filosofia non solo con i bambini, ma anche nelle carceri, chiamata “filosofia civile”.

In questi tempi di pandemia, raccogliendo i pensieri dei più piccoli per la rivista Amica Sofia, ho potuto parlare con alcuni detenuti del Lazio in collegamento Skype, grazie all’aiuto di un sacerdote, e confessore, di Roma. Al momento lascio ancora i loro nomi nell’anonimato, per rispetto della Legge e per comprensione verso questi posti di privazione, a volte giustamente disciplinati da molte regole. Un giorno ci sarà modo di dire i loro cognomi, oltre ai loro nomi e il nome del sacerdote che vive ogni giorno il suo annuncio di verità.

Leonardo mi dice: “Ma dite che vi manca la libertà per qualche giorno sul divano a casa? La libertà manca sempre quando sei qui dentro, manca l’ossigeno come col Covid 19 e manca anche quando sei ragazzino, ma i tuoi genitori non si prendono cura di te e ti dicono di darti da fare come puoi. Che libertà ha un bambino in quel caso?” Michele: “Spero che il virus arrivi in questo inferno e mi porti via”. Don…risponde che lassù c’è una vita migliore. Edo: “Ma che cazzo vuoi con questa filosofia? Che mi importa che dà sapere e sapore alla vita? Di quale vita parli? Della tua con gli orecchini collegata via internet?” Don ….lo ammonisce: “Dorella sta facendo questo volontariamente e gratuitamente, non ti esprimere così. Pensa che in questo inferno può esservi utile sentir parlare di poesia, di bambini, di una vita che fuori si sta fermando, mettendo tutti a rischio. Serve al vostro cervello”.

“Ma che dici Don? Penso io…”. Ha ragione Edo! Che voglio da loro con questa “Amica Sofia”? Forse voglio alleviare la mia di quarantena/lockdown? Ho letto loro un passo che parla di Ulisse, in fondo anche loro, in quelle celle, sono un po’ Ulisse: tutta una vita di peregrinazioni senza una nave però. Prendo il libro di Giulio Guidorizzi, “Ulisse. L’ultimo degli eroi” e mentre Don…gli racconta un po’ di Ulisse e un po’ di Guidorizzi come intellettuale, e del suo libro per Einaudi, io leggo un passo dedicato a tutte le loro donne – davanti a me ho una platea di uomini. Il capitolo si intitola ‘Aspettando che torni: le notti di Penelope’.

Tantissime notti sono passate da quella notte fra Ulisse e Penelope. E tantissime sono passate anche da quando Ulisse salpò per Troia con dodici navi, salutò Penelope sulla soglia del Palazzo, baciò Telemaco che la mamma reggeva tra le braccia e discese al porto. Da allora per lungo tempo Penelope, sommersa da un’angoscia infinita, non riuscì a dormire, aspettava di vedere l’alba allargarsi sull’orizzonte, estati e inverni. Sandro: “Spero che la mia compagna stia bene, spero scampi al virus, spero mi aspetti, anche non l’ho mai più vista”. Edoardo ancora: “Abbi fiducia. Conosco questa storia e prima di togliere la vita a qualcuno sapevo cos’era l’attesa”.

A cura di Dorella Cianci, 18 maggio 2020