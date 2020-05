“La gente come noi non molla mai”. Bar, Chiese, acconciature: Foggia riparte (FOTOGALLERY)

, 18 maggio 2020. Fu uno dei primi cori da “condominio” che echeggiò nelle serate buie del: “La gente come noi non molla mai“. Nel “The day of reopening” nazionale, anche Foggia riparte con forza e grinta: bar, acconciature, chiese, attività, strade. Di seguito le disposizioni governative e una fotogallery direlativa al 18 maggio 2020 del capoluogo dauno.

Dpcm 17 maggio 2020 – Allegati al Dpcm 17 maggio 2020. Nel rispetto della linee guida arrivate dopo il confronto governo-Regioni, l’Italia prova a ripartire dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Come riporta l’Ansa, “nel dpcm firmato dal premier Conte, anche spettacoli all’aperto dal 15 giugno con mille persone al massimo, nei cinema e teatri fino a 200. Non ancora le discoteche. Nessun limite per gli spostamenti delle persone nella stessa regione: non servirà più l’autocertificazione. Sì agli incontri non solo tra parenti e fidanzati, ma anche tra gli amici. Fino al 2 giugno restano invece vietati gli spostamenti tra regioni. Così come quelli da e per l’estero, salvo per comprovavate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 18 MAGGIO 2020