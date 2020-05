Manfredonia. Contributo libri di testo “Presto calendari per accrediti”

, 18 maggio 2020. “In merito al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso”, il presidente dell’Associazione 19 Marzo di Manfredonia,, dopo aver ascoltato i referenti comunali, rendo noto che “a giorni arriveranno gli accrediti – attraverso una calendarizzazione – per coloro i quali hanno comunicato correttamente le coordinate bancarie all’Ufficio Diritto allo Studio; per quanti non hanno comunicato erroneamente i dati sarà pubblicato un calendario che consentirà di ricevere le somme presso la tesoreria comunale”.