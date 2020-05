Manfredonia. “Il virus uomo è ancora presente e più pericoloso che mai”

Lettera di un gruppo di cittadini a StatoQuotidiano.it

L’emergenza epidemia ci ha fatti rintanare nelle nostre abitazioni. La vita professionale, scolastica, di quasi ognuno di noi è stata messa in freezer. Giornalmente abbiamo atteso notizie positive sul fronte sanitario e anche economico. Il mondo per qualche mese ha rallentato, in alcuni casi si è addirittura fermato. Ansie e speranze si sono alternate in attesa di giorni migliori. In tutto questo le uniche buone notizie ci sono subito giunte dal fronte ambientale: la natura, causa il blocco degli spostamenti, la sospensione della produzione industriale e la riduzione dei consumi, si stava riprendendo i suoi spazi, stava iniziando a respirare. Abbiamo visto immagini di animali gironzolanti per la città, pesci nei canali di Venezia, ruscelli e fiumi limpidi, cieli tersi, delfini nei pressi delle coste, satelliti che testimoniavano la riduzione dell’inquinamento e addirittura notizie che facevano ben sperare su un ridimensionamento del buco dell’ozono.

Oggi, a sole due settimane da una parziale ripresa delle attività e della “normalità” (termine molto ambiguo e spesso indicatore di non buone prassi), constatiamo anche la ripresa delle vecchie malsane abitudini e si registra nuovamente un incremento dell’inquinamento in tutte le sue forme.

Il famigerato Covid-19 ha forse avuto, nel complesso, il merito di portare due effetti benefici: uno di natura ambientale, come è stato appena ricordato, ed uno di carattere psicosociale: ci aveva infatti mostrato quanto importante fosse la quotidianità e ce ne siamo resi conto quando abbiamo dovuto cambiarla, abbandonando i nostri reiterati gesti giornalieri, le nostre noiose faccende, i nostri piccoli/grandi problemi. Oggi non possiamo che riportare gli esempi di un lento ritorno all’ordinario. E lo facciamo a malincuore, in alcuni casi. Appuriamo infatti che in questo periodo emergenziale molti non hanno imparato nulla: si è ricominciato ad insozzare, inquinare, contaminare, avvelenare, alterare, degradare come, o forse più, di prima.

Per averne riscontro e prova basta guardarsi un po’ in giro, non serve allontanarsi più di tanto, è sotto gli occhi tutti (e orbi di molti). Inciviltà, incoscienza, indifferenza, viltà, meschinità ed ignoranza sono gli ingredienti onnipresenti in una grande parte della popolazione. L’esito non può che essere disastroso, spregevole…abominevole. Forse pochi hanno compreso che la natura sa riprendersi i suoi spazi, e lo fa senza chiedere permesso, senza timori di rappresaglie. E’ ridicolo poi sorprendersi se per farlo utilizzi strumenti e modi poco ortodossi e molto drastici.

Il Covid-19, come tanti altri virus prima di lui, ha fatto la sua apparizione, ha portato scompiglio, morte e disperazione. Sta passando, forse, e ha lasciato in qualcuno, pochi in realtà, un modo nuovo di osservare e vivere il mondo. Ma il virus più pericoloso, il più abietto di tutti, continuerà a “parassitare” sulla Terra, tronfio nella sua gretta incoscienza, infimo come solo un essere ottuso ed egoista sa essere. Sì, l’uomo ancora per un po’ sguazzerà beato nella sua frenastenìa.

Fino a che la natura non deciderà definitivamente di sbarazzarsene per sempre”.