Manfredonia, “prevedibili polemiche” legate alla nomina del rappresentante della portualità

Manfredonia, 18 maggio 2020. Come da copione la designazione del rappresente della portualità di Manfredonia in seno all’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale della quale Manfredonia è integrata, da parte della Commissione straordinaria al comune, è stata accompagnata dalle ormai solite, prevedibili polemiche. Polemiche fondate, fantasiose, strumentali, provocatorie? Tutte e nessuna. “Innescare polemiche su tutto a Manfredonia è un modo di essere, di fare chiacchiere per non fare nulla” hanno commentato alcuni cittadini.

QUELLE riguardanti la designazione dell’avvocato Giuseppe Delle Foglie a componente del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, trovano spunto dalla circostanza che Delle Foglie è di Bari e quindi non di Manfredonia. Scelto tra un lotto di candidati tra cui due manfredoniani. Polemiche peraltro non apertamente espresse, tanto che gli ipotetici riferimenti hanno smentito. E spesso la smentita è la più chiara delle conferme.

MA a fare cenno a quelle “supposte” polemiche è stato il commissario straordinario prefetto Vittorio Piscitelli giustificando la scelta fatta. “Mi erano giunte voci – ha dichiarato – su una bagarre che si sarebbe accesa sui sostenitori di candidati del luogo, persone degnissime, ma che avrebbero perpetuato una contrapposizione che avrebbe nociuto al lavoro che il rappresentante nel Comitato di gestione deve svolgere”.

“LA scelta dell’avvocato Delle Foglie – spiega – è stata sostenuta dal suo curriculum professionale di tutto rispetto. Anche qui abbiamo inteso attenerci alla legalità e trasparenza delle procedure. Il designato è una figura fuori dal contesto come abbiamo avuto modo di verificare con le dovute informazioni documentate e come abbiamo constatato con i colloqui diretti”.

“ANCHE l’insinuazione – aggiunge – che fosse vicino al presidente Patroni Griffi è stata ampiamente esclusa. L’avvocato delle Foglie è una persona libera, professionista preparato della cui esperienza di amministrativista contiamo di avvalerci per venire a capo di alcuni problemi che gravano sul porto e che si trascinano da qualche decennio come ad esempio quello riguardante i nastri trasportatori dei quali non si riesce a capire a chi risale la proprietà che dovrà provvedere a smantellarli”.

“L’AVVOCATO Delle Foglie mi ha già fatto sapere – comunica Piscitelli – che appena perfezionata la sua nomina, sarà a Manfredonia per incontrare la Commissione straordinaria e gli operatori portuali per un giro di orizzonte sulle problematiche emergenti dal settore. Mi auguro – ha concluso il commissario – che si mettano da parte polemiche e preconcetti e si instauri una fattiva collaborazione nell’interesse della portualità di Manfredonia”.

A cura di Michele Apollonio