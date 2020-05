Omicidio Silvestri, difesa “Risolto il ‘giallo delle auto'”: ecco cosa ha fatto Lombardi il 21 e 22 marzo 2017

Foggia, 18 maggio 2020. Pagamento di due auto il 21 marzo 2017; passaggio di proprietà, relativo a un’altra autovettura, il 22 marzo dello stesso anno con registrazione al PRA di Lodi. La difesa di(rappresentata dagli avvocatiha cercato di porre la parola “fine” al “giallo delle auto”, dunque a cosa avrebbe fatto il 21 e il 22 marzo 2017, il 49enne di Manfredonia, a processo a Foggia con il 39enne, dopo l’arresto di entrambi nell’ambito delle indagini relative, avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, dellungo la via Panoramica di(Fg).

Stamani si è svolta una nuova udienza in Corte d’Assise nell’ambito del citato procedimento penale. Inizialmente era previsto l’esame, da parte della Procura e della difesa, dei due imputati: Lombardi (in collegamento video) non ha risposto e sono stati acquisiti due precedenti interrogatori alla Procura. Assente il coimputato Antonio Zino (difeso dall’avvocato Innocenza Starace).

In aula è stato ascoltato stamani un Tenente dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, già Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile. A differenza dell’escussione di un altro militare dell’Arma, nella precedente udienza, è stato approfondito l’aspetto correlato alla presenza sul luogo dei fatti, il giorno dell’omicidio, di Matteo Lombardi. La difesa dell’uomo ha inviato la documentazione alla Procura della DDA di Bari, relativa all’acquisto di una Fiat Panda da parte del Lombardi (che “commercializza auto, di professione“, come detto dalla difesa), con “passaggio di proprietà online avvenuto il 22 marzo 2017 presso un’agenzia di pratiche auto di Lodi”. La DDA di Bari ha accertato “l’autenticità della documentazione” presentata dalla difesa, attraverso una copia. “Infine – come dichiarato a StatoQuotidiano -, come difesa abbiamo fatto acquisire la copia del bonifico che il Lombardi ha versato per l’acquisto delle auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto, il 21 marzo 2017 per una somma pari a 7.000 euro. Il Tenente dei Carabinieri – spiega la difesa – non ricordava se fosse stata indicata la causale del bonifico. Da qui, la nostra richiesta di acquisizione”.

Inoltre, stamani c’è stata una richiesta di informazioni da parte del Pm sulle trascrizioni acquisite e presenti agli atti: il Tenente dei Carabinieri ha confermato in particolar modo un’intercettazione nell’abitazione del Lombardi, avvenuta il 29 settembre 2017. In particolare, i “colpi di tosse” che si sentono nell’intercettazione fanno riferimento a una registrazione avvenuta nell’abitazione dell’uomo. Secondo il militare dell’Arma i “colpi di tosse” appartengono proprio al Lombardi. Nessun ritorno stamani sul percorso effettuato dallo Zino e dal Lombardi sull’A14, come nella precedente udienza.

Inoltre, la difesa precisa che “i Carabinieri di Manfredonia non hanno sequestrato nè il DVR, nè l’hard disk relativi agli impianti di videosorveglianza presenti al tempo fuori le abitazioni del Lombardi e dello Zino”.

La causa è stata rinviata al primo giugno 2020. Nella prossima udienza previsto l’ascolto di 5 teste della difesa; in seguito prevista un’ulteriore udienza per l’ascolto dei periti, relativamente all’analisi del DNA rinvenuto su una cartuccia e ai presunti percorsi effettuati sull’A14.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it