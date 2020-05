Professionisti Sanitari pugliesi si sentono “in gabbia al Nord” e vogliono tornare a casa

Si leva da tutto il Nord d’Italia la protesta diche chiedono di ritornare al, da dove sono stati costretti a partire per mancanza di concorsi. Oggi si sentono prigionieri in realtà distinte e distanti dalle loro origini e chiedono apertamente ai governatori delle regioni meridionali di attivarsi per il rientro di chi vuole tornare a casa. Le leggi ci sono, ora basta solo attuarle.

Per questo stanno nascendo ovunque comitati e organizzazioni che stanno spingendo i governatori di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio, Basilicata e Sicilia (ma anche Sardegna) a mettere in atto tutte quelle azioni per riportare a casa chi ne sente l’esigenza, perfezionando così concorsi, mobilità, cambi alla pari e comandi che si sono bloccati con l’avvio della Pandemia da Covid-19. Fonte: Assocarenews.it