San Giovanni, Crisetti “Torno alla normalità e lo faccio con un taglio di capelli..”

Oggi torno alla normalità anche io e lo faccio con un taglio di capelli. Un’abitudine che in passato era così consueta… ma che oggi rappresenta per me una ripartenza e un assaggio della vita di sempre”. Lo riporta sui social il sindaco Crisetti di San Giovanni Rotondo.

“Un augurio a tutti i commercianti e gli imprenditori, a tutte le attività che hanno deciso di ripartire. Un pensiero anche ai titolari che oggi non apriranno in valutazione di tempi e modi diversi per riprendere in mano le redini della loro vita lavorativa. Ricordiamo, cari cittadini, che ognuno di noi può fare la differenza: aiutiamo tutte le attività della nostra città a ripartire. Buon inizio settimana”.