Sindaco d’Arienzo: “Buona ripartenza Monte Sant’Angelo”

, 18 maggio 2020. “Sarà un bel lunedì. Di ripartenza. Di speranza” – scrive sui suoi canali social il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo che consegna così il suo messaggio ai commercianti della città. “Sono passati due mesi da quando le serrande delle attività commerciali si sono abbassate. Era il 16 marzo, era anche quello un lunedì, terribile, e ricordo ancora ora le strade deserte, i negozi chiusi, il silenzio, l’angoscia per il futuro. Ogni giorno ho pensato a questo momento quando, finalmente, i commercianti della mia città avrebbero alzato le serrande, aperto le porte dei loro negozi, accolto i clienti. Quel momento è qui, ora. Loro sono pronti, sicuramente emozionati. Lo sono anch’io per loro” – continua.

“Oggi i bar, i ristoranti, i negozi finalmente riaprono dopo uno dei momenti più bui della storia” – scrive il Primo cittadino – “Oggi i commercianti della nostra città vanno sostenuti. Va sostenuto il loro coraggio e la loro forza”. d’Arienzo ha condiviso un video promosso da Una montagna di negozi _ Monte Sant’Angelo #UnaMontagnadiNegozi un progetto, che – “è un ottimo punto di partenza con il quale i commercianti si uniscono per sostenersi l’un l’altro e promuoversi insieme” – spiega.

“Le attività commerciali sono il cuore pulsante dell’economia della nostra comunità. Un’economia che oggi è profondamente in crisi e che ha bisogno di ognuno di noi per poter ripartire. Io ci sono, insieme a tutta l’Amministrazione e al Consiglio comunale: stiamo lavorando a misure importanti per sostenerli fortemente. Ce la faremo, insieme” – prosegue. Il Sindaco, inoltre, aggiunge: “E mi raccomando, ripartiamo in sicurezza: rispettiamo tutti le regole!” – e conclude – “Con emozione e gioia vi auguro buon lavoro. Buona ripartenza Monte Sant’Angelo”