Uni Foggia – Stigmamente “Come va la nostra salute? Questionario #oracomesto”

, 18 maggio 2020. #Orac-omesto è una indagine anonima sulla popolazione residente in Italia relativa alla percezione del benessere psicologico in periodo di post lockdown dalla pandemia del covid-19. Il questionario proposto è a cura di ricercatori scientifici della Cattedra di Psichiatria e Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Foggia. In collaborazione con la associazione di promozione sociale Stigmamente Arte Media e Psichiatria. Per ogni informazione e chiarimenti coronasurvey2020@gmail.com

Aiutaci a capire come stiamo a casa: dedicaci 15 minuti

QUI IL LINK PER IL QUESTIONARIO