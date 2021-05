Battiato, una musica mistica per toccare il cielo con le note

Schopenhauer diceva che “la musica è la metafisica dei suoni”. Battiato è stato un metafisico della musica. Ci ha fatto pensare. Ci ha fatto emozionare. Ci ha fatto anche pregare con una canzone, dal titolo “Lode all’Inviolato”, che è un inno mistico: “Quanti miracoli, disegni e ispirazioni/E poi la sofferenza che ti rende cieco/Nelle cadute c’é il perché della Sua Assenza/Le nuvole non possono annientare il Sole“.

Battiato, il poeta della cura, rievocando una vecchia favola poco conosciuta di Igino (I sec. a.c.) e ripresa all’inizio del Novecento dal grande filosofo M. Heidegger, voleva vincere le paure con la premura:. “Avrò cura di te perché sei un essere speciale” (La Cura).

A noi che ci prendiamo, a volte, solo per usarci, senza amarci e senza ferirci, per poi scaricarci quando le cose non vanno come vorremmo, Battiato contrapponeva la logica della meraviglia, dello stupore e dell’accoglienza: “Dentro ai tuoi occhio io troverò/Il segreto dei nostri silenzi/Tra le tue braccia io sarò/Al centro dell’esistenza”

Battiato, il filosofo musicista che, in un conteso culturale, che al contrario si accontentava solo di accumulare prestazioni o che si appiattiva solo sulle funzioni e sugli effetti, cercava ostinatamente l’essenza: “Aprirò gli occhi per guardare il cielo e l’universo/Mi sembrerà immenso ed io Immensamente piccola/Cerco il centro, l’equilibrio vero, imperfetto/ Cercando di essere completa” (L’essenza)

In un mondo dove tutto è diventato merce da vendere e da comprare, da scambiare e consumare, dove tutto è stato ridotto a sensualità senza trascendenza, senza la mistica della bellezza, il cantautore siciliano, nella canzone “E ti vengo a cercare”, cantata davanti a Giovanni Paolo II, Battiato ci ha insegnato a cercare una gioia capace di resistere alle vicissitudini della vita, che sia in grado di dare un senso di unione e di intimità, di pace e di libertà, di fiducia e di apertura. Suggeriva per questo di “Fare come un eremita/Che rinuncia a sé”. Perché l’uomo è molto più di quello che ha.

Ma per fare questo bisogna trovare il coraggio di andare oltre il proprio tempo, contro il pensiero dominante. In “Questo secolo oramai alla fine/Saturo di parassiti senza dignità”, esortava a “Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male”. E anche quando si ama, mai assolutizzare l’amore che hai: “Emanciparmi dall’incubo delle passioni”, non perché non siano buone, ma solo per elevarsi per “Essere un’immagine divina/Di questa realtà.

Battiato, il filosofo musicista che voleva arginare il nichilismo che aveva cancellato gli orizzonti e azzerato qualsiasi centro, dicendo, con Nietzsche, che “il nostro è un eterno precipitare”. Lui nel vuoto di senso cercava invece “un centro di gravità permanente”. Per ritrovarsi, per ripartire sempre. Per non cadere vittime della banalità e di scelte superficiali.

E dove si trova questo centro ce lo dice Battiato stesso in una canzone, “L’essenza”, di Nathalie con la quale ha duettato una volta: “Nel calore di un abbraccio/Sarò rugiada/In una mattina fresca ma limpida/E nelle immagini che ho di te/Ritrovo il senso di tutto ciò che è/L’essenza di tutto il creato/Racchiusa dentro te”. Abbracciare te, abbracciare me. Ogni cosa, senza lasciare nulla fuori ma tutto dentro. In me. In te. In noi.

In un mondo fatto di bugie e di manipolazione, Battiato inseguiva la saggezza fatta poesia, non una saggezza astratta e disincarnata, ma quella che solo l’arte sa profondere per dire quando degna è la vita che ci è stata insufflata dentro: “Degna é la vita di colui che é sveglio/Ma ancor di più di chi diventa saggio”.

Ecco il cammino di questo grande artista. Ha saputo coniugare pensiero ed emozione, bellezza e fragilità, passione e trascendenza, caducità e speranza. Ha toccato il cielo con le note come a risvegliare l’Inviolato, Colui che, anche se non ha nome, anche se non si chiama Dio, ha un modo di presentarsi tale che incita a pensarlo e a cercarlo.

“E ti vengo a cercare/Perché sto bene con te/Perché ho bisogno della tua presenza”!

E, allora, buon viaggio Maestro, Che tu possa trovare quell’Inviolato di cui hai cantato, e in Lui trovare quella cura che hai saputo raccontare con le tue poesie e con le tue canzoni.