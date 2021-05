Come educare gli anziani sui possibili pericoli online

Ormai Internet è diventato accessibile a tutti, partendo dai più piccoli per arrivare alle persone più in là con l’età. Infatti è in netto aumento il numero di anziani che utilizzano Internet per i motivi più disparati: c’è chi lo usa per ordinare la consegna a domicilio della spesa, chi utilizza i social per tenersi in contatto con amici e famigliari, e chi invece naviga online per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie. È spesso compito dei figli o dei nipoti spiegare l’utilizzo di applicazioni e siti Web, e sarebbe quindi opportuno fare una piccola lezione sui rischi che si possono correre online. Infatti, gli utenti anziani che cadono nella trappola delle truffe online sono in costante aumento. Ecco qualche consiglio su come aiutare gli anziani a evitare questi rischi.

Bloccare i dispositivi

È sempre consigliabile impostare una password per poter accedere allo smartphone o al PC; questo per evitare che altre persone possano avere accesso ai dati personali memorizzati. Inoltre bisogna spiegare che è necessario utilizzare password diverse per i vari account, nonché le tecniche per creare delle password sicure (composte da sequenze alfanumeriche prive dei propri dati personali e lunghe almeno 12 caratteri).

Antivirus

Spesso le persone in là con l’età non sono molto pratiche di software, ed è quindi necessario aiutarle a installare un antivirus, che rappresenta il primo passo per difendersi da eventuali rischi. È fondamentale inoltre aggiornare questi software periodicamente per essere sempre al passo con i nuovi virus in circolazione. Per rendere questa procedura più semplice, è possibile abilitare gli aggiornamenti automatici: in questo modo il software antivirus sarà aggiornato automaticamente ogni volta che verranno resi disponibili nuovi aggiornamenti.

Conoscere le truffe

È molto utile spiegare agli anziani i vari tipi di truffe di cui si può rimanere vittima; in questo modo saranno più attenti e consapevoli nell’utilizzo di Internet. Ad esempio, è utile mostrare attentamente in cosa consiste il phishing, ossia l’utilizzo di e-mail che contengono link che hanno lo scopo di appropriarsi di dati sensibili come quelli della carta di credito. È quindi consigliabile suggerire di evitare di aprire e-mail provenienti da mittenti sconosciuti o con testi strani; ancora più efficace è attivare un filtro antispam, che permette di classificare come spam quelle e-mail che contengono parole considerate sospette. Alcuni criminali informatici si fingono impiegati bancari o operatori di servizi di fornitura di energia elettrica o della rete telefonica, inviando e-mail che richiedono l’inserimento dei propri dati personali per risolvere un guasto o un problema. È importante quindi che gli anziani siano consapevoli di non dover mai comunicare i propri dati; in caso di dubbio è sempre meglio contattare l’azienda o la banca in questione per chiedere spiegazioni e segnalare l’accaduto.

Utilizzo consapevole dei social network

Sempre più spesso gli anziani utilizzano Facebook e Instagram per restare connessi con amici e famigliari; bisogna però spiegare loro che non dovrebbero mai condividere informazioni personali sui social network, come ad esempio indirizzi o la posizione corrente, per evitare che tali informazioni cadano in mano alle persone sbagliate. Inoltre non bisogna mai dimenticarsi che anche su Facebook è possibile ricevere dei messaggi privati contenenti virus sotto forma di link invitanti; pertanto, è fondamentale prestare sempre attenzione e non cliccare mai con leggerezza quando non si è sicuri della provenienza di un messaggio.

Non lasciare traccia

Un altro consiglio per proteggere al meglio i propri dati sensibili è quello di cancellare la cronologia di navigazione: in questo modo un ipotetico malintenzionato non potrà risalire ai siti di shopping online o a quelli di conti bancari dove potrebbero essere state salvate le proprie informazioni personali. Per evitare tutto ciò, è bene disconnettersi dai propri account dopo aver terminato di utilizzarli.

Usare reti sicure

Internet può essere molto utile anche quando ci si trova fuori casa, ad esempio per cercare informazioni o indicazioni stradali. Ovviamente succede spesso che, per evitare di consumare il traffico fornito dal proprio operatore, si utilizzi una rete WiFi gratuita messa a disposizione dal proprio paese o da bar e centri commerciali. Questa connessione però è molto vulnerabile, e di conseguenza si corre il rischio di subire attacchi da hacker; per evitare questo pericolo è consigliabile utilizzare una rete VPN, ossia una rete privata virtuale che permette di navigare in modo protetto e di criptare il traffico Internet, proteggendo quindi i dati sensibili. Esistono numerose VPN sia a pagamento sia gratuite, anche se queste ultime potrebbero non garantire lo stesso livello di protezione delle prime. (nota stampa).