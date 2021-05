Comune Manfredonia, atto di indirizzo per lo svolgimento dei concorsi

Manfredonia, 18 maggio 2021. Con recente atto del Comune di Manfredonia è stato espresso il seguente atto di indirizzo: il Dirigente del Servizio “gestione delle risorse umane” dovrà avviare tempestivamente le procedure di selezione di personale relativamente alle figure professionali previste nel piano triennale del fabbisogno del personale approvato da questo Ente, subordinando le assunzioni alla positiva determinazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Inoltre: in deroga al vigente regolamento comunale che disciplina le modalità di accesso agli impieghi le procedure di reclutamento dovranno limitarsi ad una prova scritta ed una

orale, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al presente provvedimento;

 ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. c) del suddetto decreto, ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali, le prove d’esame saranno precedute dalla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di cui agli artt. 15 e ss. del citato vigente regolamento. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, concorreranno alla formazione del punteggio finale, secondo quanto sarà previsto nel bando di concorso;

 per il concorso di categoria D saranno ammessi a sostenere le prove d’esame un numero

di candidati corrispondente al 10% dei posti messi a concorso, selezionati sulla base dei

titoli di cui all’art. 15 del citato regolamento comunale. A parità di punteggio attribuito

sulla base dei titoli avrà priorità il candidato anagraficamente più giovane; per i concorsi

di categoria C tale percentuale è del 20;

 per il concorso per dirigente continueranno ad applicarsi le procedure previste nel citato

regolamento per l’accesso agli impieghi e relativi allegati;

 di individuare, quale responsabile dell’organizzazione concorsuale (R.O.C.) previsto dal

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, il Dirigente del Servizio “gestione

delle risorse umane”.

Gli eventuali oneri derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali saranno quantificati successivamente dal Dirigente del Servizio “gestione delle risorse umane”