Consiglio comunale di Foggia riconvocato, in agenda il bilancio di previsione

Il consiglio comunale di Foggia ci riprova. E’ convocata la seduta (su piattaforma Zoom) per il giorno 24 maggio alle 9. 30 e il 26 maggio in seconda convocazione. All’ordine del giorno i medesimi provvedimenti non discussi nelle due precedenti convocazioni, andate deserte, e altri atti amministrativi e contabili.

Sempre sul tavolo della presidenza, le surroghe dei consiglieri Di Pasqua, Bove e Morese, le prese d’atto dei provvedimenti prefettizi per Antonio Capotosto e Leonardo Iaccarino con designazione della supplenza.

L’agenda ripropone la surroga del vicepresidente del consiglio e la modifica di alcune commissioni consiliari. All’ordine del giorno il regolamento per la Tari, l’istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale, approvazione del Dup e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.