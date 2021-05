L’estate di Peschici, stabilimenti aperti e prime tintarelle in spiaggia

Peschici, 18 maggio 2021. L’estate è ormai alle porte, e Peschici è già ripartita, dopo un lungo e difficile periodo scandito dalle chiusure imposte dal Governo. Non si poteva attendere più oltre. Già nei primi giorni di maggio, prima dell’avvento della pandemia, si registravano numerose prenotazioni nella cittadina perla del Gargano, in particolar modo nel periodo coincidente con la Pentecoste, con l’arrivo dei tedeschi.

C’è gran voglia di mare e di riscoprire la bellezza e l’eccellenza della Puglia da parte degli stessi pugliesi. Ed è così che a fare la loro comparsa, la scorsa domenica, sono stati molti bagnanti provenienti dal barese e dalle regioni limitrofe.

La spiaggia ha ancora il carattere dell’attesa, ma le aspettative da parte dei gestori degli stabilimenti balneari, intervistati, sono incoraggianti. Le prenotazioni ci sono, e pertanto già danno una visione ben ottimistica per la stagione che, a quanto pare, sembra essere promettente come l’anno scorso, se non di più.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola