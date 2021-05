Festival Prima I 2021 Dedicato Alla Giornata Mondiale Del Gioco: Gli Eventi A Manfredonia

Il progetto PRIMA I dedica i suoi Festival annuali alla Giornata Mondiale del Gioco che si celebra il 28 maggio. Iniziative per bambini e famiglie anche a Manfredonia, territorio dove ha sede l’ente capofila del progetto la Cooperativa Santa Chiara a partire dal 21 maggio

Il progetto nazionale “PRIMA I”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, dedica un ricco calendario di eventi ed iniziative, per adulti e bambini, alla “Giornata Mondiale del Gioco”. Nei prossimi giorni, sui territori coinvolti dal percorso progettuale, tra cui Manfredonia – dove ha sede l’ente Capofila, la cooperativa Santa Chiara – ci saranno appuntamenti che mirano a celebrare questa ricorrenza internazionale per incentivare il recupero della socialità e del sorriso tra i minori.

Il Festival PRIMA I nell’edizione 2021, sul territorio pugliese in particolare, valorizzerà il “gioco” a 360 gradi e lo farà con eventi in presenza e a distanza dedicati sia ai piccoli che ai grandi.

Sono previsti, infatti, sia momenti formativi per genitori ed insegnanti che approfondiranno la tematica educativa specifica, che momenti di informazione sull’argomento “dipendenze da videogame e dispositivi elettronici”. A chiudere il calendario degli eventi ci sarà un momento di festa con laboratori per bambini organizzati in presenza all’aperto.

Di seguito riportiamo il calendario degli eventi organizzati Manfredonia a partire da venerdì 21 maggio e fino a domenica 5 giugno

• FORMAZIONE PER GENITORI ONLINE

Si terranno, a partire dal 21 maggio, tre eventi di informazione/formazione online dedicati ai genitori e agli inseganti

1. EVENTO INFORMATIVO “RIPARTENZA DEL PROGETTO PRIMA I”

DATA E ORA: 21 Maggio h. 17:30

Link per partecipare https://meet.google.com/nvs-pnao-eog

L’incontro mira alla ripartenza dei laboratori PRIMA-I nel periodo estivo, attraverso gli interventi dei dirigenti e/o delle coordinatrici delle scuole partner che illustreranno la realtà dei laboratori nei loro Istituti, l’impatto sui bambini, eventuali benefici all’interno dell’offerta formativa della scuola.

Parteciperanno all’evento:

– Fabrizio di Stante, responsabile Progetto PRIMA I

– Michele La Torre, referente per il progetto dell’ente capofila Coop. “Santa Chiara”

– Insegnante Antonietta D’Anzeris, referente Progetto PRIMA I nell’IC Perotto-Orsini

– Insegnante Antonella Manzella, referente Progetto PRIMA I nell’IC Giordano de Sanctis

– Dirigenti scolastici “IC. Perotto-Orsini/Giordano de Sanctis”

– Daniele Guida: Moderatore

DURATA: 1 ora e mezzo

2. Evento di Formazione”Il valore del gioco nello sviluppo psico-emotivo del bambino”

Data e ora : 25 Maggio h. 17:00

Link per partecipare https://meet.google.com/nvs-pnao-eog

In questo primo di due incontri di formazione, si vuole trattare il cuore centrale del PRIMA-I: il gioco, attraverso lo sguardo competente di due psicologhe che, alla luce delle teorie sul gioco e, in relazione al periodo di isolamento vissuto negli ultimi due anni, ne metteranno in luce i benefici e le potenzialità nello sviluppo psico-emotivo del bambino.

L’evento formativo sarà tenuto da:

– Dottoressa Lucia Ognissanti psicologa. Argomento trattato “Il disturbo del Gaming”

– Dottoressa Emiliana Santodirocco, psicologa e psicoterapeuta. Argomento trattato“Dal gioco di gruppo alla regolazione affettiva”

– Dottor Daniele Guida, pedagogista. Argomento trattato “Il gioco nella prima infanzia. Crescere scoprire e imparare…con mamma e papà”.

DURATA: 1 ora e mezzo

3. EVENTO FORMATIVO “Il valore del gioco nei Laboratori PRIMA-I”

Data e ora 27 Maggio h 17:30

Link per partecipare https://meet.google.com/nvs-pnao-eog

L’evento mira a presentare la valenza dei giochi ludico-ricreativi proposti nei laboratori PRIMA-I ESTATE. L’incontro sarà presenziato dagli esperti dei laboratori del progetto che, oltre ad un breve cappello sulle attività fatte ad oggi nelle scuole o in remoto, approfondiranno l’impatto che ogni attività ha sul bambino dal punto di vista educativo, sociale ed emotivo.

• EVENTO PER BAMBINI “GIOCHIAMO CON MAMMA E PAPA'”

Evento in presenza per bambini e famiglie ispirato al tema del Gioco

Data e ora: 5 giugno h 16

Luogo: campetti sportivi “Stella Maris” di Siponto-Manfredonia

L’evento sarà un momento di festa pensato a misura di famiglia, durante il quale i genitori verranno coinvolti in giochi con i propri figli, tutto curato da parte del gruppo d’animazione del territorio. L’appuntamento sarà anche l’occasione di inaugurare le attività estive del progetto PRIMA I sul territorio di Manfredonia.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016, è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org