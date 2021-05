La Juve si piega dopo nove scudetti di fila, è la fine di un’era?

Il calcio è sicuramente uno di quegli sport in cui pur avendo moltissime informazioni a disposizione, il risultato finale non si può mai dare per scontato. Ce lo insegna la favola dell’Atalanta di Gasperini che dopo anni di successi si gioca l’entrata in Champions dalla porta grande, o il Napoli dalle mille sorprese, che un’anno si gioca lo scudetto e un’altro sgomita per strappare l’ultimo biglietto disponibile per l’Europa League. Probabilmente nemmeno il miglior sito che ha valutato le migliori app di scommesse con Paypal avrebbe saputo dare un pronostico come quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane. Dopo quasi un decennio di dominio incontrastato, l’era della Juve a un passo delle grandi d’Europa sembra ormai tramontata.

La Champions non arriva, nemmeno con Ronaldo

L’estate 2017 viene considerata dai più l’annata dell’operazione Champions da parte di Andrea Agnelli, l’investimento faraonico per portare a Torino Cristiano Ronaldo sembrava la ciliegina sulla torta di un piano perfetto, fatto di scudetti a raffica e tanta ambizione.

Peccato però che a distanza di pochi anni siano in molti a chiedersi se quel colpo del secolo non abbia precluso alla Vecchia Signora altre strade in chiave di mercato. Quella che ai tempi sembrava una scalata sul tetto d’Europa a suon di milioni, oggi ha piuttosto le sembianze di una caduta rovinosa dall’alto, di quelle che fanno male, soprattutto dopo aver speso il budget delle prossime stagioni in un giocatore che per quanto incisivo non può sostituire un reparto di attacco intero, per non parlare di un centrocampo che in molti hanno definito da metà classifica.

Ottimo Chiesa, ma per il centrocampo bianconero non basta

Il centrocampo, quel reparto che fino a pochi anni fa lo stesso Mister Andrea Pirlo gestiva personalmente al fianco di Vidal e Pogba, sfidando il Barcellona di Messi in finale di Champions a Berlino, oppure la formula Khedira-Pjanic con Dybala trequartista, come nell’ultima finale, sempre persa contro il real Madrid, tutto questo è ormai storia. Della raffinatezza di gioco di Rabiot ci siamo accorti in molti, così come apprezziamo la capacità di adattamento di Ramsey e la tenacia del terzino adattato Danilo. Su tutti questi giovani non possiamo infine non elagiare Federico Chiesa, che ha dimostrano fin dal suo arrivo a Torino un grande carattere oltre alle già note qualità tecnice. Qualità che però non bastano per una Juve che mai come oggi ha bisogno di tornare a competere con le grandi. Una personalità che faccia da guida all’intera linea di centrocampo e anche da supporto all’attacco sarebbe quello che ci vuole. Se al momento il gioco di Arthur e Bentancur, pur propositivo, non è stato all’altezza degli illustri colleghi delle stagioni passate, forse è il caso di correre ai ripari sul mercato, sempre che il gap creato dall’acquisto di CR7 non ostacoli i progetti futuri e la possibile ricostruzione di una squadra ormai stanca e sfibrata, mai capace di competere con l’Inter e mai pericolosa in Europa come l’ennesima uscita contro il Porto ha dimostrato.

Ronaldo salvatore o zavorra della Juve?

Certo, usare la parola zavorra per uno dei giocatori più grandi della storia del calcio è senza dubbio provocatorio, sicuramente qualsiasi appassionato di questo sport che abbia seguito i campionati dell’ultimo decennio conosce bene la fama e anche la fame del portoghese. A prescindere che il personaggio CR7 piaccia o meno, le sue qualità e i suoi titoli sul campo sono da vero fuoriclasse. Un giocatore che a 36 anni corre e segna come se ne avesse dieci in meno, cinque volte pallone d’oro, quattro volte scarpa d’oro come miglior marcatore europeo, quasi ottocento reti segnate in carriera e un’infinità di scudetti, tornei e coppe, tra le quali ben cinque Champions League, ma mai con la Juve.

La Champions mai vinta con la Juve, sembrerebbe questo il problema di CR7 nonchè il tallone d’Achille di Agnelli e della sua squadra fondata attorno al campione di Funchal. Sebbene con l’arrivo di Ronaldo la Juventus aveva inizialmente la parvenza di una inarrestabile macchina da Champions, nella realtà dei fatti e soprattutto del campo da gioco, fino all’anno scorso la compaggine bianconera sembrava progettata per fabbricare unicamente scudetti e coppe Italia, fallendo anno dopo anno l’appuntamento in Europa.

La Juve della Superlega rimpiange i milioni spesi per Cristiano?

Sorge forse più spontaneo, ora che è sfumato matematicamente il decimo scudetto in favore dell’Inter, e che i progetti di una Superlega creata per aumentare i profitti sembrano quantomeno rinviati, pensare che forse quei 31 milioni a stagione per pagare le già stracolme casse di Ronaldo avrebbero potuto trasfromare la squadra in un gruppo più competitivo.

Magari senza il fenomeno portoghese a segnare e a trainare i compagni sarebbe stato tutto diverso, chissà però se al suo posto fosse arrivato qualche giocatore carismatico e comunque in grado di reggere la pressione nei match che contano, dando alla Juve una strutture meno Ronaldo-Centrica, forse ora a Torino ci sarebbe una Champions in più? Chi lo sa. Per quanto riguarda la suqadra costruita forzosamente attorno a Cristiano, ci basti pensare a quante volta abbiamo assistito alla rabbia del portoghese che accusa i compagni di non servirlo adeguatamente o di non impegnarsi a fondo.

Molti in passato hanno accusato Ronaldo di individualismo, altri considerando il suo estremo zelo negli allenamenti e il massimo impegno nel gioco, hanno invece accettato il compromesso per cui uno che da dieci anni mette a segno più di 50 gol a stagione tra coppe e campionato può anche permettersi di criticare gli altri affinchè questi si impegnino come lui, pur non essendo CR7.

Comunque sia il dubbio resta, cosa sarebbe successo se Ronaldo non fosse arrivato a Torino nell’estate 2017, o magari se fosse partito dopo le prime stagioni vedendo che la Champions non arrivava. Intanto c’è un giocatore che quest’ultima stagione pur marcando una trentina di reti ha confezionato prestazioni altalentanti, un uomo che costa ben 60 milioni lordi al club ogni anni e che il prossimo 5 Febbraio ne compirà 36 di anni. Con il contratto a scadenza giugno 2022 molti si chiedono se il finale di carriera dell’asso di Madeira non possa essere una parabola del figliol prodigo, che dopo aver lasciato in cattive acque il Real Madrid, torna alla corte di Florentino Perez per chiudere in bellezza, magari con qualche altra Champions che in bianconero non è mai arrivata.

Pirlo, Allegri e il waltzer degli allenatori

Come già sostenuto da molti osservatori, la stagione di Andrea Pirlo alla panchina della prima squadra della Juve ha dimostrato ancora una volta quanto l’esperienza da calciatore e quella da tecnico non siano la stessa cosa. I tifosi ancora lo ricodano con gli scarpini ai piedi, la sua eleganza, la sua classe infinita e soprattuto il suo comportamento: sempre di pochissime parole, quasi timido, ma al tempo stesso saggio e molto intelligente. Un uomo capace di fare grandi cose col pallone tra i piedi e che probabilmente è stato chiamato troppo presto a gestire uno dei club più importanti del mondo. Per questo ci sono già quelli che scommettono sul ritorno di Massimiliano Allegri, per la serie “squadra che vince, non si cambia”.

L’ultimo anno ha dimostrato che non sempre i cambiamenti portano a miglioramenti immediati, magari si sta aprendo una nuova era per la Juve dei giovani, con i vari Chiesa, Arthur e Bentancur a formare un nuovo centrocampo in fase di crescita, per ora godiamoci la fine del campionato, sperando che il prossimo riveda una Juve competitiva come siamo abituati a vederla. (nota stampa)